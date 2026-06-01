  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ارتش اسرائیل خبر از هلاکت یک نظامی دیگر داد

۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
کد مطلب: 1821129
ارتش اسرائیل خبر از هلاکت یک نظامی دیگر داد

ارتش اسرائیل امروز دوشنبه به هلاکت یک نظامی دیگر این رژیم در درگیری‌های جنوب لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، نظامی کشته‌شده از یگان ویژه «ماگلان» بوده و در جریان نبردهای جنوب لبنان هلاک شده است. همچنین سه نظامی دیگر این رژیم در همین درگیری‌ها زخمی شده‌اند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته نیز از کشته شدن یک نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده بود که چهار نظامی دیگر در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی، در بحبوحۀ سانسور رسانه‌ای برای آرام نگه داشتن جو تل‌آویو و ادامۀ جنگ‌افروزی‌هایش، روز گذشته آمار جدیدی از تلفات نیروهای خود منتشر کرد که بر اساس آن شمار مجروحان این رژیم از زمان آغاز نبردها در جنوب لبنان به یک‌هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است. طبق این آمار، ۷۰ نفر از مجروحان در وضعیت وخیم و ۱۳۵ نفر دیگر در وضعیت متوسط قرار دارند.

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha