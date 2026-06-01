ارتش اسرائیل خبر از هلاکت یک نظامی دیگر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، نظامی کشته‌شده از یگان ویژه «ماگلان» بوده و در جریان نبردهای جنوب لبنان هلاک شده است. همچنین سه نظامی دیگر این رژیم در همین درگیری‌ها زخمی شده‌اند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته نیز از کشته شدن یک نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده بود که چهار نظامی دیگر در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی، در بحبوحۀ سانسور رسانه‌ای برای آرام نگه داشتن جو تل‌آویو و ادامۀ جنگ‌افروزی‌هایش، روز گذشته آمار جدیدی از تلفات نیروهای خود منتشر کرد که بر اساس آن شمار مجروحان این رژیم از زمان آغاز نبردها در جنوب لبنان به یک‌هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است. طبق این آمار، ۷۰ نفر از مجروحان در وضعیت وخیم و ۱۳۵ نفر دیگر در وضعیت متوسط قرار دارند.

