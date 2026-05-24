«مستثنی شدن» رژیم صهیونیستی در توافق با ایران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ادعای نیویورک‌تایمز درباره «مستثنی شدن رژیم صهیونیستی از تعهدات توافق احتمالی با ایران» تکذیب شد.

روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رژیم اسرائیل را از تعهدات توافق با ایران «مستثنی» کرده است.

این در حالی است که بررسی متن نهایی‌شده توافق احتمالی نشان می‌دهد که این ادعا فاقد وجاهت است. بر اساس متن صریح توافق، در صورت نهایی شدن، آمریکا و متحدانش متعهد می‌شوند که به هیچ وجه به ایران یا متحدانش حمله نکنند.

در مقابل، ایران نیز متعهد شده که خود و متحدانش به آمریکا و متحدان آن حمله نظامی پیش دستانه نداشته باشند.

بنابراین، ادعای این رسانه مبنی بر استثنا شدن این رژیم از هرگونه تعهد در قبال ایران، با مفاد صریح توافق نامه نهایی شده در تناقض است و صحت ندارد.

