استادان ایرانی و افغانستانی: احیای خط فارسی گامی ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی ایران و افغانستان در نامهای مشترک از تصمیم اخیر برای ارتقای کیفیت آموزش «الفبای نیاکان» (خط فارسی) در نظام آموزشی تاجیکستان استقبال کرده و آن را اقدامی مؤثر در پاسداری از هویت فرهنگی و زبانی مشترک ملتهای فارسیزبان توصیف کردند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به جایگاه تاریخی زبان فارسی در حوزه تمدنی منطقه، تأکید کردهاند که این زبان بهعنوان یکی از کهنترین زبانهای زنده جهان، قرنها نقش مهمی در انتقال دانش، فرهنگ، ادبیات و هویت تاریخی ملتهای فارسیزبان ایفا کرده است و تقویت آموزش آن میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای فرهنگی و علمی میان کشورهای فارسیزبان شود.
در این نامه آمده است که توجه به آموزش خط فارسی، افزون بر حفظ میراث فرهنگی تاجیکستان، امکان بهرهگیری نسل جوان از منابع گسترده ادبی، تاریخی و علمی فارسی را فراهم میکند و به تحکیم پیوندهای فرهنگی میان ملتهای همزبان کمک خواهد کرد.
از جمله چهرههای علمی امضاکننده این نامه میتوان به و اشاره کرد. آنان با اشاره به مجموعهای از سیاستهای فرهنگی سالهای اخیر در تاجیکستان، از توجه دولت این کشور به احیای میراث فارسی و تقویت هویت فرهنگی ملی تمجید کردهاند.
امضاکنندگان همچنین به حمایت از فعالیتهای فرهنگی مرتبط با زبان فارسی در تاجیکستان، از جمله برنامههای گسترش شاهنامهخوانی، اهدای نسخههای به خانوادهها و برگزاری برنامههای فرهنگی و ادبی اشاره کرده و این اقدامات را نشانه توجه روزافزون تاجیکستان به حفظ و بازشناسی ریشههای فرهنگی و تاریخی خود دانستهاند.
در بخش دیگری از این نامه، استادان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاهها، مراکز آموزشی و استادان تاجیکستان در زمینه آموزش خط فارسی اعلام کردهاند.
به گفته آنان، این همکاریها میتواند بهصورت حضوری و مجازی دنبال شود و زمینه توسعه تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی میان مراکز دانشگاهی کشورهای فارسیزبان را بیش از پیش فراهم سازد.
نویسندگان این نامه تأکید کردهاند که زبان فارسی، فراتر از مرزهای سیاسی، یکی از مهمترین عناصر پیونددهنده ملتهای منطقه است و تقویت آموزش آن میتواند نقش مؤثری در توسعه همکاریهای فرهنگی، علمی و تمدنی میان کشورهای حوزه زبان فارسی ایفا کند.
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