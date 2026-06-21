آغاز پویش مردمی نذر اربعین در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره هدایا و نذورات آستان مقدس از آغاز پویش مردمی نذر اربعین خبر داد.

این پویش با هدف مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها که در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا مستقر است، و موکب های مستقر در حرم مطهر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

مردم می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۰۰۰۱۱۲۲ و یا درگاه ملی پرداخت هدایا و نذورات به نشانی Nazr.amfm.ir در این پویش مشارکت کنند.

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