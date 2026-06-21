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آغاز پویش مردمی نذر اربعین در حرم بانوی کرامت

۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹
کد مطلب: 1829994
آغاز پویش مردمی نذر اربعین در حرم بانوی کرامت

پویش مردمی نذر اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم و عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  اداره هدایا و نذورات آستان مقدس از آغاز پویش مردمی نذر اربعین خبر داد.

این پویش با هدف مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها که در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا مستقر است، و موکب های مستقر در حرم مطهر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

مردم می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۰۰۰۱۱۲۲ و یا درگاه ملی پرداخت هدایا و نذورات به نشانی Nazr.amfm.ir در این پویش مشارکت کنند.

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