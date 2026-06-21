به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل عزاداری ظهر امروز در حرم بانوی کرامت در تبیین ویژگی های اصحاب اباعبدالله الحسین علیه السلام با اشاره به سومین ویژگی یاران امام حسین علیه‌السلام، اظهار داشت: اصحاب سیدالشهدا دارای صبر و بردباری بودند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه می‌فرمایند صبر نسبت به ایمان، مانند سر است نسبت به سایر اعضای بدن. اگر سر نباشد، بدن زنده نمی‌ماند. پس صبر، رکن اساسی ایمان است.

وی با استناد به آیات قرآن، افزود: قرآن کریم بارها به صبر توصیه کرده است؛ از جمله در آیه «اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» که ابتدا صبر و سپس نماز را مایه کمک معرفی کرده است. همچنین در سوره عصر، مؤمنان به یکدیگر توصیه به صبر می‌کنند. خداوند نیز به صابران درود و رحمت خود را وعده داده است.

رفیعی با اشاره به کتاب «مُسکّن الفؤاد» نوشته شهید ثانی، گفت: شهید ثانی در این کتاب، آیات و روایات و داستان‌های صابران را جمع‌آوری کرده تا انسان‌ها بتوانند در برابر مصائب و سختی‌ها، صبر و تاب‌آوری خود را افزایش دهند. در روانشناسی نیز گفته می‌شود که دیدن مصیبت بزرگ‌تر، باعث آرامش نسبی انسان می‌شود.

سخنران حرم مطهر اقسام صبر را برشمرد و گفت: صبر بر تربیت فرزندان، صبر بر آزار و اذیت دیگران، صبر بر شنیدن حرف‌های نادرست، صبر بر فرمان خدا مانند روزه و حجاب، صبر بر جهاد، صبر بر فقر و سختی، صبر بر عبادت و صبر بر مصیبت، از جمله اقسام صبر هستند. در آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» نیز به صبر فردی، صبر اجتماعی و ارتباط با امام تأکید شده است.

وی با بیان خاطره‌ای از آیت الله العظمی گلپایگانی، گفت: ایشان پس از شهادت فرزندشان در زلزله طبس، هر هفته به زیارت قبر ایشان می‌رفتند. هنگامی که برخی از دوستان به ایشان گفتند دعا می‌کنیم محبت این فرزند از دل شما بیرون برود، ایشان فرمودند: «نه، شما دعا کنید محبت من به این فرزند بیشتر شود تا صبر من بیشتر شود و ثواب بیشتری ببرم.» همچنین ایشان خودشان بر پیکر فرزندشان نماز خواندند و فرمودند دعای پدر در حق فرزند به اجابت می‌رسد.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به روضه حضرت امر بن جناد، نوجوان یازده ساله کربلا، گفت: این نوجوان با اینکه پدرش در کربلا به شهادت رسیده بود، با اصرار مادرش، زره و شمشیر پدر را پوشید و به میدان رفت. وقتی به میدان آمد، فرمود من غلام حسینم. پس از شهادت این نوجوان، دشمن سر مطهر او را به سوی مادرش پرتاب کرد. مادرش سر را برداشت، به سینه چسباند و در برابر دشمن فرمود: «ما امانتی که در راه خدا دادیم، پس نمی‌گیریم.» این استقامت و صبر، الگویی برای همه ما در راه ولایت است.

..........................

پایان پیام