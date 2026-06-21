هیئت ایرانی در پاسخ به تهدید ترامپ محل مذاکرات را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گفته برخی منابع نزدیک به تیم مذاکرکننده هیئت ایرانی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکره را ترک کرده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تهدیدهای ترامپ در صفحه مجازی خود نوشت: تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم؛ آمادۀ پاسخ هستیم.

رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

قالیباف تاکید کرد: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.

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