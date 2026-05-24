به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین گرامیداشت معلمان مدرسه شجرهطیبه میناب، با حضور برخطِ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاههای استان، مسئولان دفاتر نهاد رهبری و با حضور ویژه خانواده معزز شهدای معلم و معلمانِ بازمانده این مدرسه، در مجتمع آموزش عالی میناب برگزار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در این نشست ضمن درود به ارواح طیبه شهدا، بهویژه رهبر شهید و شهدای دانشآموز و معلم این مدرسه، بیان کرد: در دفاع مقدسِ جاری که با تهاجم وحشیانه مدعیان تمدن، قواعد بینالمللی، حقوق کودکان و آزادی زنان علیه این ملت آغاز شد، ما تقابل حق و باطل را بهصورت علنی شاهد بودیم.
وی افزود: این موقف، فرصتی برای اسلام و ایران عزیز فراهم کرد تا ندای حقطلبی و دعوت انسانها به صلاح، سداد و سمت درستِ تاریخ را با صراحت بیشتری فریاد بزند. پس از سالها ناتوی تبلیغاتی و رسانهای که جنگی تحمیلی و یکطرفه را علیه ملت ایران آغاز کرده بود، در این دفاع مقدسِ اخیر، فرصتی پدید آمد تا ملت ایران از خود دفاع کند و حقایق خود را به دنیا معرفی نماید.
رستمی تأکید کرد: امروزه پرچم ایران، پرچم افتخار و رهبر ایران، رهبر آزادگان است. دشمن دریافت که از مسیر نظامی نمیتواند ملت را به زانو درآورد؛ آنها هم در زمینه نظامی و هم در میدان، شکست خوردند. برخلاف انتظار آنها و القای منافقان، آنچه بعد از این ضربهها اتفاق افتاد، بسیج عمومیِ ملتی مبعوثشده برای دفاع از میهن و نظام اسلامی بود.
وی مهمترین عامل شکست دشمن در میدان رزم و خیابان را خون رهبر شهید و چگونگی شهادت این امام مظلوم دانست و گفت: عامل مهم دیگر، خون مظلوم شهدای میناب است؛ معلمان شهید، دانش آموزان دختر و پسر شهید، اولیاء شهید، ترکیبی از گلستان شهدا که عطرش در عالم پیچید. اگر این جنایتکاران فقط به میدان نظامی رو میآوردند، هرچند که رزمندگان ما مقتدرانه پاسخ میدادند، اما پیروزی در افکار عمومی دنیا به برکت خون شهدای مظلومی بود که در میناب به زمین ریخته شد و شهدای دیگری که به آنها ملحق شدند.
وی تصریح کرد: ما در کربلا شهدای بزرگی داریم، اما در میان آنها، حضرت علیاصغر (ع) حجتی برای اثبات حقانیت امام حسین (ع) و باطل بودن سپاه یزید میشود. امروز در میدان نبرد یاران امام حسین (ع) با دشمن و یزید زمانه، شهدای دبستان شجرهطیبه و شهدای خلیج فارس، همانند حضرت علیاصغر (ع)، حجتهایی برای اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران، امام شهید و انقلاب اسلامی شدهاند. افتخار کنید که خداوند شهدای شما را حجتی برای دفاع در عصر اعتلای اسلام قرار داد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان گفت: میناب سرزمین اهلبیت (ع) و شایسته این عظمت است. چه کسی تصور میکرد یک شهر در مناطق محروم جنوب کشور، روزی به پایتخت شهادت و مقاومت تبدیل شود؟ عنایت الهی و عظمت خون شهدا، این برجستگی را برای میناب رقم زد. این سرزمین اهلبیت (ع) امروزه پیشقراولِ حرکت به سمت قافله ظهور است؛ انشاءالله.
