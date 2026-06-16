ویدیو | درس بزرگ کربلا؛ امام حسین(ع) هرگز آغازگر جنگ نبود

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
کد مطلب: 1828129
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: یکی از مهمترین آموزههای نهضت عاشورا، پایبندی امام حسین(ع) به اخلاق و منطق الهی در مواجهه با دشمن است. از نخستین روزهای حضور در کربلا تا لحظه آغاز نبرد در عاشورا، سیدالشهدا(ع) هیچگاه آغازگر جنگ نشد و حتی در برابر لشکر انبوه عمر سعد نیز راه گفتوگو، ارشاد و هدایت را در پیش گرفت. امام(ع) خود را هدایتگر انسانها میدانست و تا آخرین لحظه تلاش کرد راه بازگشت و توبه را برای دشمنان باز نگه دارد تا حجت بر همگان تمام شود و حق و باطل به روشنی از یکدیگر متمایز گردند.
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