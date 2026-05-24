به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد که چارچوب هماهنگی خط قرمز است و هیچ جایی برای ائتلاف‌هایی که وحدت و انسجام آن را تهدید کنند وجود ندارد.

وی در سخنانی در جریان یک نشست گفت: ائتلافی به نام (قدرت‌مندان) وجود ندارد و هرکس از چارچوب خارج شود بازنده است و افزود: چارچوب هماهنگی خط قرمز است و هیچ ائتلافی که وحدت آن را تهدید کند پذیرفته نیست.

حمودی تصریح کرد: هرگونه ائتلاف خارج از چارچوب مردود است و وحدت آن بر منافع مقطعی اولویت دارد، و تأکید کرد که تکمیل کابینه وزارتی باید ابتدا از مسیر توافق نیروهای چارچوب هماهنگی عبور کند»

وی ادامه داد: اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد و کمپین‌های رسانه‌ای برای شکستن صف ملی در داخل چارچوب باید مهار شود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی گفت: وحدت چارچوب یک اولویت ملی است و هرگونه حرکت خارج از آن از واقع‌گرایی سیاسی به دور است.

حمودی همچنین اشاره کرد که مجلس نمایندگان مسئولیت کامل نظارت بر روند و عملکرد دولت در مرحله کنونی را بر عهده دارد.

