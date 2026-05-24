زخمی شدن دو نظامی دیگر اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو نظامی این رژیم در جنوب لبنان پس از انفجار یک پهپاد در نزدیکی محل استقرارشان زخمی شدند.

با گذشت ساعاتی پس از اذعان ارتش اسرائیل به هلاکت یک نظامی خود در لبنان، حالا امروز این رژیم از زخمی شدن دو نظامی دیگر خود خبر داد.

این خبر در حالی منتشر شد که شامگاه شنبه (دیشب)، ارتش اسرائیل از هلاکت یک نظامی و جراحت دو نیروی دیگر خود در نتیجه حمله پهپادی حزب‌الله خبر داده بود.

به گفته ارتش رژیم صهیونیستی، گروهبان نوام هامبورگر ۲۳ ساله روز شنبه بر اثر جراحات وارده در پی حمله پهپادی در نزدیکی مرز لبنان به هلاکت رسید.

