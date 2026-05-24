به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های بحرینی به بازداشت‌ها و احضارهای امنیتی علیه شهروندان از اکثریت شیعه ادامه می‌دهند؛ روندی که در چارچوب تشدید اقدامات امنیتی هم‌زمان با تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد و با انتقادهایی درباره سیاست‌های محدودکننده و هدف‌گیری فرقه‌ای در منامه همراه شده است.

در تازه‌ترین موارد بازداشت، افرادی از جمله «کمیل محمد»، «باسم الحلال»، «محمد الغسرة»، «علی العالی»، «باسل شاکر»، «ناصر کشری»، «علی سلمان میثم» و «علی حسین راشد» پس از احضار به نهادهای امنیتی برای بازجویی بازداشت شده‌اند.

همچنین نیروهای امنیتی با یورش به محل کار «جعفر یوسف سلمان»، اقدام به بازداشت او کردند؛ اقدامی که در ادامه کارزار امنیتی جاری علیه فعالان و شهروندان شیعه در مناطق مختلف بحرین انجام شده است.

این اقدامات در چارچوب سیاست‌های تشدیدی وزارت کشور بحرین صورت می‌گیرد؛ سیاستی که به گفته منتقدان، با بهره‌گیری از فضای تنش‌های منطقه‌ای، موجب گسترش محدودیت‌ها و پیگردهای سیاسی و فرقه‌ای شده است. در همین حال، انتقادهای حقوق بشری نسبت به تداوم نقض حقوق مخالفان و جامعه شیعه در بحرین افزایش یافته است.

