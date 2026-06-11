ترامپ: توافق با ایران در آستانه نهایی شدن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که جزئیات نهایی توافق با ایران طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد و احتمال داد این توافق به‌زودی در یکی از کشورهای اروپایی به امضا برسد، مشروط بر آنکه رایزنی‌ها و تفاهمات نهایی میان دو طرف به پایان برسد.

ترامپ اظهار داشت: گفت‌وگوها به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک جاری با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنین شماری از رهبران کشورهای خاورمیانه از جمله شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، گفت‌وگو کرده است.

وی همچنین مدعی شد که با امضای توافق، تنگه هرمز به‌صورت رسمی بازگشایی خواهد شد؛ موضوعی که به مجموعه‌ای از ترتیبات امنیتی و اقتصادی مرتبط با توافق احتمالی اشاره دارد.

ترامپ ابراز امیدواری کرد که امضای توافق در تعطیلات پایان هفته و در یکی از کشورهای اروپایی انجام شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت که در صورت نهایی شدن توافق، شخصاً در مراسم امضا حضور نخواهد داشت و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به نمایندگی از وی در این مراسم شرکت خواهد کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر، تماس‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران با میانجی‌گری برخی بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه قطر، افزایش یافته است.

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