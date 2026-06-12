دست کم ۵۰ شیعه از جبرئیل هرات بازداشت شدند / فراخوان اعتراضات روز جمعه در غرب کابل ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بعد از سرکوب اعتراض دور نخست شیعیان در شهرک جبرئیل هرات در روز سهشنبه (۱۹ خرداد) که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان شد، تعدادی از افراد و گروههای نامعلوم برای روز جمعه (۲۲ خرداد) در جهت گسترش اعتراضات فراخوان دادند و به پیروی از این فراخوان، تعداد محدودی از شهروندان هرات مقابل دفتر استاندار به اعتراض برخواستند که بار دیگر مورد سرکوب قرار گرفتند.
در پی این فراخوان، شهر هرات در روز جمعه کاملا نظامی شده بود و همچنین در استانهای کابل و بلخ نیز تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود.
بازداشت ۵۰ شیعه از جبرئیل هرات
یک منبع محلی از منطقه شیعهنشین شهرک جبرئیل هرات به خبرنگار ابنا گفت که از دور اول اعتراض شیعیان تاکنون افراد زیادی توسط ماموران طالبان بازداشت و زندانی شدهاند.
منبع در ادامه اظهار داشت که پس از انجام این اعتراض، سختگیریها و تحقیقات برای شناسایی معترضان در مناطق شیعهنشین شهر هرات افزایش یافته و تاکنون حدود ۵۰ نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس معلومات این منبع، خانوادهها از بیرون رفتن جوانانشان به بازار و محل تجمعات مردمی جلوگیری میکنند، زیرا هراس دارند که به اتهامات نادرستی با مشکل مواجه شوند.
تدابیر شدید نظامی طالبان در غرب کابل
در همین حال، دو منبع خانم از کابل در صحبت با خبرنگار ابنا گفتند که وضعیت شهری برای خانمها به شدت وخیم است و محدودیتها و بازرسی از زنان، وحشتی برای خانوادهها ایجاد کرده است.
این دو منبع که ساکن غرب کابل هستند، اظهار کردند که روز جمعه غرب کابل از تردد خانمها خالی شده بود و در خیابانها و حتی کوچههای این منطقه شیعهنشین، نیروهای امنیتی طالبان مستقر شده بودند.
یکی از این منابع خاطرنشان ساخت: درب مراکز آموزشی، مدارس و درمانگاهها بر روی خانمها بسته است و طالبان اجازه کار به خانمها نمیدهند.
طبق معلومات این منبع، قرار بود که مردم غرب کابل برای اعتراض به خیابانها بیایند اما به خاطر تدابیر شدید امنیتی و هشدار طالبان، مردم از این امر در روز جمعه خودداری کردند و حالا انتظار میرود که این اعتراضات روز شنبه انجام شود.
شایان ذکر است، پس از صدور فراخوانهای متعدد برای انجام اعتراضات در روز جمعه، تعدادی از بزرگان و دلسوزان شیعه در غرب کابل، با انتشار اعلامیههایی، این فراخوان را از سوی مهاجران افغانستانی غربنشین و در جهت تحریک شیعیان دانستند و از مردم خواستند که به این فراخوانها اعتنا نکنند.
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