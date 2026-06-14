آمریکا و ایران برای پایان جنگ به یادداشت تفاهم رسیدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد که آمریکا و ایران به توافق صلح دست یافتهاند و امضای این توافق در روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
همزمان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا نیز تکمیل توافق را تأیید کرد و از لغو محاصره آمریکا علیه بنادر ایران خبر داد. «کاظم غریبآبادی» معاون وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که متن توافق نهایی شده است.
بر اساس آنچه نخستوزیر پاکستان در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد، دو طرف بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان، توافق کردهاند.
شهباز شریف افزود که مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۶ میلادی مصادف با ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۵ شمسی در سوئیس برگزار خواهد شد.
او همچنین توضیح داد: با اجرایی شدن توافق، میانجیها در طول این هفته روند برگزاری مجموعهای از نشستها را تسهیل خواهند کرد.
لغو محاصره دریایی آمریکا علیه ایران
از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون تکمیل شده است. به همه تبریک میگویم.
او افزود که بر اساس این توافق، دستور باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت هزینه و همچنین لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر میکند.
ترامپ ادامه داد: به کشتیهای جهان میگویم، موتورهای خود را روشن کنید و بگذارید نفت جریان پیدا کند.
تأیید ایران
در ایران نیز «کاظم غریبآبادی» معاون وزیر امور خارجه، اعلام کرد که متن یادداشت تفاهم نهایی شده و روز جمعه هفته جاری در ژنو امضا خواهد شد.
غریبآبادی گفت: امروز ساعتهای طولانی با هیئت قطری در تهران درباره موضوع یادداشت تفاهم و دیدگاهها و ملاحظات خود درباره آن گفتوگو کردیم.
او افزود که مفاد یادداشت تفاهم با آمریکا پس از امضای رسمی منتشر خواهد شد و تهران، برنامههای ویژهای برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در این یادداشت تفاهم دارد.
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