سردار کارگر: میدان نبرد در اختیار ایران است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار بهمن کارگر در آیین رونمایی از الواح ثبت شده آثار ملموس و ناملموس جنگ تحمیلی رمضان و تجلیل از خانواده شهدا که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد در سخنانی ضمن تأکید بر ادامه شرایط نبرد، گفت: ما الان در حال جنگ هستیم؛ جنگ تمام نشده و تنها یک آتشبس موقت برقرار شده است. دشمنان ما که شامل یکی از ارتشهای بزرگ دنیا و یکی از بزرگترین ارتشهای منطقه است، در سال گذشته دو بار به ما حمله کردهاند، اما مردم بزرگ ایران با ایستادگی ستودنی خود در برابر این تهاجمات مقاومت کردند.
وی با بیان اینکه ما هرچه داریم از مردم داریم، اظهار کرد: تا زمانی که مردم پشت سر این نظام هستند، مشکلات حلشدنی است. باید قدر این مردم را دانست؛ همه آحاد ملت، از کسانی که با حضور در خیابانها حمایت خود را نشان میدهند تا دیگر قشرهای جامعه، در این پیروزی سهیم هستند و باید به این ایستادگیِ به رغم مشکلات، افتخار کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در واکنش به تبلیغات دشمن مبنی بر هدف قرار گرفتن تجهیزات نیروهای مسلح، گفت: گرچه دشمن مدعی هدف قرار دادن تجهیزات است، جمهوری اسلامی همچنان دست برتر را در اختیار دارد و دشمن خود اکنون خواهان پایان جنگ است؛ این پایان باید عزتمندانه و شرافتمندانه باشد.
سردار کارگر با اشاره به وحدت بیسابقه مسئولان کشور از رهبر معظم انقلاب تا مدیران میانی، افزود: این وحدت بین مسئولان و همچنین میان مردم و مسئولان در طول تاریخ انقلاب بیمانند بوده است. همانطور که امام شهید فرمودند، خداوند در بزنگاهها مردم را مبعوث میکند و این بعثت مردمی، رسالتآور است.
وی در ادامه درباره سوم خرداد، با بیان اینکه به فرموده امام شهید مبنی بر اینکه «خرمشهرها در پیش است»، گفت: اگر امروز میخواهیم کشوری مستقل و قدرتمند باشیم، باید بهای آن را بپردازیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی قدرتمند نبود، به آن حمله نمیکردند. این تهاجمات نشاندهنده اقتدار ماست و به حول قوه الهی، آینده جمهوری اسلامی درخشان خواهد بود.
سردار کارگر با اشاره به ضرورت تکریم خانواده معظم شهدا و اشاره به شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: مراسم امروز بهصورت تجمیعی برای این عزیزان برگزار میشود. بهویژه در سوگ امام شهید که هنوز موفق به تشییع پیکر مطهر ایشان نشدهایم.
وی در پایان ضمن تشکر از وزارت میراث فرهنگی برای ثبت آثار دفاع مقدس، یادآور شد: امروز بعدازظهر نیز مراسم ملی بزرگداشت شهدای جنگ رمضان برگزار میشود و ما باید همچنان بر تکیه بر مردم و بوسیدن دست آنها، بهویژه خانواده شهدا، تأکید داشته باشیم.
