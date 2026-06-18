به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین گردهم‌آیی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین(ع)» به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و آشنایی نسل آینده با ارزش‌های دینی و انسانی در آستان مطهر حضرت فاطمه اُخری(س) رشت برگزار شد.

این آیین عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان برگزار شد و جریان‌سازی فرهنگی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ عاشورا و تبیین مفاهیم عزت، همدلی، ایثار و امید از مهم‌ترین اهداف آن بود.

برنامه‌های این گردهم‌آیی با محوریت هنر، روایت و آیین‌های مذهبی اجرا شد. در این مراسم، «سارینا جهانی» عضو مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ رشت با خلق یک اثر نقاشی عاشورایی، جلوه‌ای هنری به فضای برنامه بخشید.

همچنین قصه‌گویی «ترنم نعیمی‌نژاد» و شعرخوانی «محمدحسین فرامرزی» از اعضای مراکز فرهنگی هنری رشت و لشت‌نشا، زمینه پیوند خلاقیت و معنویت را فراهم کرد.

اجرای مداحی توسط محمود شعبانی، مربی‌مسئول کانون کوچصفهان و اجرای مشترک طاهره فرد جوانی، مربی فرهنگی و علی‌اصغر رحمتی، عضو نوجوان کانون، از دیگر بخش‌های این مراسم بود. همچنین کلیپ پویش «هدیه خوبان» با هدف آماده‌سازی کودکان و نوجوانان برای اهدای دست‌سازه‌های خود به زائران اربعین حسینی برای حاضران به نمایش درآمد.

ضرورت انس کودکان و نوجوانان با آموزه‌های عاشورایی

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی، بر اهمیت آشنایی نسل آینده با فرهنگ عاشورا تأکید کرد.

سجاد کوچک‌نژاد با خوش‌آمدگویی به کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، برگزاری این گردهم‌آیی را فرصتی برای ابراز ارادت به شهدای کربلا و حضرت رقیه(س) به عنوان الگوی مقاومت دانست و گفت: امروز گردهم آمده‌ایم تا ضمن تجدید عهد با آرمان‌های حسینی، زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های کودکان و نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و هنری را فراهم کنیم.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی تمامی اعضای کاروان حسینی در واقعه کربلا افزود: ویژگی مشترک یاران امام حسین(ع)، قلب‌های بزرگ و روحیه ولایت‌مداری آنان بود؛ ویژگی‌هایی که فراتر از سن و سال، آنان را در مسیر ایثار و شهادت قرار داد.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: برای تربیت نسلی آگاه، صبور و باورمند باید آموزه‌های نبوی، علوی، فاطمی و حسینی را در زندگی فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان نهادینه کنیم.

اندیشه‌سازی؛ مقدمه فرهنگ‌سازی در جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم رفعتی، مسئول گلزار شهدای رشت نیز در این مراسم با اشاره به نقش کانون پرورش فکری در تربیت نسل آینده گفت: کانون در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جامعه یعنی تربیت فعالیت می‌کند و نقش آن در پرورش افراد خلاق و اثرگذار بسیار ارزشمند است.

وی با تقدیر از رویکرد دینی و فرهنگی کانون پرورش فکری، توجه به شهدای کودک و نوجوان، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه و شهدای کانونی را نشانه نگاه عمیق این مجموعه به فرهنگ‌سازی دانست و افزود: اندیشه‌سازی، زیربنای فرهنگ‌سازی و تحول در جامعه است و هر اندازه در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، آثار آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد.

حجت‌الاسلام رفعتی همچنین با اشاره به شخصیت حضرت رقیه(س) و جایگاه تربیتی نهضت عاشورا، ادب، مسئولیت‌پذیری و مدیریت خواسته‌ها را از مهم‌ترین آموزه‌های کودکان عاشورایی برشمرد و تأکید کرد: فرهنگ عاشورا سرشار از درس‌های اخلاقی و تربیتی است که می‌تواند الگوی مناسبی برای نسل امروز باشد.

پایان‌بخش چهارمین گردهم‌آیی کودکان عاشورایی در رشت، قرائت جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» و ادای احترام به ساحت مقدس حضرت فاطمه اُخری(س) بود؛ آیینی که طی آن کودکان و نوجوانان حاضر، بار دیگر با آرمان‌های دینی، اسلامی و حسینی تجدید پیمان کردند.

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