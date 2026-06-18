به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دبلیو جی هینیگان» تحلیلگر آمریکایی، عملکرد ایالات متحده آمریکا در جنگ با ایران را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است که این جنگ با وجود برتری گسترده نظامی و فناوری واشنگتن در میدان نبرد، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را نشان داد و به یک شکست راهبردی منجر شد.

هینیگان در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز که در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی تخصص دارد، نوشته است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران اعلام کرده بود که واشنگتن در آستانه دستیابی به یک پیروزی قاطع قرار دارد. اما نتایج سه ماه بعد فاصله زیادی با اهداف اعلام‌شده داشت.

هزینه‌های سنگین بدون دستیابی به اهداف اصلی

این نویسنده می‌گوید که جنگ باعث کشته شدن ۱۳ آمریکایی و هزاران ایرانی شد و دست‌کم ۲۹ میلیارد دلار از منابع عمومی آمریکا هزینه برداشت، اما واشنگتن نتوانست حکومت ایران را سرنگون کند، برنامه هسته‌ای این کشور را از بین ببرد یا توان موشکی و پهپادی آن را کاملاً از کار بیندازد.

او دلیل این نتیجه را در ماهیت متفاوت اهداف دو طرف می‌داند و می‌نویسد که ترامپ وارد جنگ با کشوری شد که به موفقیت نظامی کامل نیاز نداشت، بلکه تنها کافی بود مقاومت کند و دوام بیاورد.

به گفته هینیگان، آمریکا همچنین با رژیم صهیونیستی همراه شد. رژیمی که اهداف متفاوتی داشت و بیشتر بر حفظ برتری منطقه‌ای خود تا پایان کامل درگیری، تمرکز داشت.

نشانه‌های ضعف ساختاری

نویسنده معتقد است که واشنگتن در نهایت مجبور شد به جای تسلیم بدون قید و شرط که ترامپ خواهان آن بود، یک آتش‌بس شکننده و مشروط را بپذیرد.

او می‌گوید که این موضوع ضعف‌هایی اساسی در ساختار صنعتی نظامی آمریکا را آشکار کرده و نگرانی‌ها درباره آمادگی این کشور برای مقابله با رقبای بزرگ‌تر در آینده را افزایش داده است.

هینیگان تأکید می‌کند که اگرچه نیروی دریایی آمریکا توانست بخشی از تجارت نفت ایران را مختل کند و هزاران هدف نظامی و صنعتی را هدف قرار دهد و خسارت‌هایی به نیروی هوایی و دریایی ایران وارد کند، اما تهران توانست مقاومت قابل توجهی نشان دهد.

توان موشکی ایران

این نویسنده به ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده و مدعی شده است که ایران تا ماه مه گذشته حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را حفظ کرده بود.

نگرانی متحدان آمریکا در منطقه

هینیگان می‌نویسد که متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز پرسش‌های بیشتری درباره فایده میزبانی نیروهای آمریکایی مطرح کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از آنکه پایگاه‌ها، سفارتخانه‌ها و تأسیسات مختلف آمریکا هدف حملات تلافی‌جویانه ایران قرار گرفتند.

به گفته او، این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها شده که حضور نیروهای آمریکایی ممکن است به جای ایجاد امنیت، به عاملی برای تهدید امنیت این کشورها تبدیل شود.

چالش وابستگی به سلاح‌های گران‌قیمت

این جنگ همچنین مشکل دیگری را برجسته کرد و این مشکل، وابستگی بیش از حد آمریکا به تجهیزات پیشرفته و بسیار گران‌قیمت است که تولید دوباره آنها زمان زیادی نیاز دارد.

هینیگان می‌گوید «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا پذیرفته است که جبران ذخایر مصرف‌شده ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

او هشدار می‌دهد چین و روسیه ممکن است این نشانه‌ها را دلیلی بر ضعف توان صنعتی نظامی آمریکا بدانند. موضوعی که می‌تواند به‌ویژه چین را به آزمایش مرزهای بازدارندگی آمریکا در آینده ترغیب کند.

چالش‌های باقی‌مانده پس از توافق

نویسنده اشاره می‌کند توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران به دو طرف ۶۰ روز فرصت داده است تا به یک توافق نهایی برسند، اما همچنان مسائل پیچیده‌ای باقی مانده است.

از جمله این مسائل می‌توان به سرنوشت حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد، نزدیک به ۱۰ تن مواد هسته‌ای غنی‌شده دیگر، برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای خود اشاره کرد.

هینیگان به نقل از «علی واعظ» مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین‌المللی، می‌نویسد که موفقیت مذاکرات می‌تواند ماهیت روابط آمریکا و ایران را تغییر دهد و نقشه ژئوپلیتیکی منطقه را دوباره ترسیم کند.

با این حال، او هشدار می‌دهد که باقی ماندن در حد یک یادداشت تفاهم موقت و نرسیدن به توافقی پایدار، نمونه کامل یک اشتباه راهبردی خواهد بود.

آینده‌ای نامعلوم پس از جنگ

هینیگان در پایان می‌نویسد آمریکا اکنون با واقعیتی جدید شامل هزاران قربانی، افزایش قیمت جهانی انرژی و نگرانی درباره ثبات آینده منطقه، روبه‌رو است.

او می‌گوید در حالی که واشنگتن و تهران هر دو خود را پیروز معرفی می‌کنند، جهان منتظر است ببیند آیا این صلح شکننده دوام خواهد آورد یا دور تازه‌ای از تنش و درگیری آغاز خواهد شد.

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