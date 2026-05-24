به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاه و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی "امت همدل" به منظور نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی با عنوان اهداف، دستاوردها و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم برگزار می گردد.

در این نشست، تاثیر و لزوم اتحاد مسلمانان در مقابله با صهیونیسم و استکبار جهانی با حضوراستاد دکتر حسین کنعانی مقدم استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین الملل، دکتر حسین رویوران استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه، دکتر سلمان رضوی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و دکتر محمد شاهدی کارشناس ارشد مسائل سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

علاقمندان می توانند این نشست را ساعت 10 روز دوشنبه ۴ خرداد به صورت زنده از طریق لینک live.taqrib.ir پیگیری کنند.

................................

پایان پیام/ 167