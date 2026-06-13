به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین اعلام کرد که تمایل دارد از طریق یک دیپلماسی آرام و سنجیده به جای رویکرد تهاجمی، دبیرکل سازمان ملل شود.

گروسی در این نشست گفت: از نظر من سمت دبیرکلی تشریفاتی نیست. دبیرکل برای حل مشکلات آنجا حضور دارد. من به یک دبیرکل عملگرا اعتقاد دارم، نه کسی که به دیگران اتهام می‌زند.

وی تأکید کرد که باید گفت‌وگو با چهره‌های ارشد سیاسی را حفظ کند و اگر کسی به عنوان جنایتکار شناخته شود، گفت‌وگو بدون دستیابی به هیچ راه حلی برای مشکل متوقف می‌شود.

گروسی نقش خود در میانجیگری بین روسیه و اوکراین را به عنوان نمونه‌ای از رویکردش در قبال چنین مسائلی ذکر کرد.

لازم به ذکر است دوره دبیرکلی آنتونیو گوترش در سازمان ملل متحد در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

این در حالی است که گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارنامه مطلوبی ندارد، چرا که نه تنها حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد، بلکه پیشتر نیز اطلاعات هسته‌ای ایران را به صورت غیرقانونی به طرف‌های متخاصم منتقل کرد.

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