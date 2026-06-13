اهدای کتیبه اربعین ۱۴۰۵ به خبرگزاری ابنا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر «حمید احمدی»، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ضمن حضور در دفتر خبرگزاری ابنا در جریان فعالیتهای این مجموعه قرار گرفت.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در این بازدید با اشاره به فعالیتهای مستمر و هدفمند خبرگزاری ابنا در ابعاد و مولفههایی همچون معارف اهلبیت(ع)، اخبار و رویدادهای شیعی در جهان، توجه ویژه به جریان تمدنی اربعین حسینی را از مأموریتهای خبرگزاری ابنا دانست که پیش از این نیز فصل مشترک همکاری و همافزایی ستاد اربعین و خبرگزاری ابنا بوده است.
دکتر احمدی ابراز امیدواری کرد که این تعامل و همکاری در اربعین ۱۴۰۵ نیز بهصورت جدیتر و گستردهتر دنبال شود.
در پایان این دیدار کتیبه اربعین ۱۴۰۵، منقش به شعار «مثلی لایبایع مثله» و تصویر «مشتگره کرده رهبر شهید»، از سوی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین به خبرگزاری ابنا اهدا شد.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین احمدی و «حسن صدرایی عارف» مدیرعامل خبرگزاری ابنا در جلسهای درخصوص راهکارهای تعامل و همافزایی میان کمیته فرهنگی اربعین و ابنا تبادل نظر کردند.
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