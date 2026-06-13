قیام امام حسین(ع) بر اساس «جهاد ذبی» قابل تحلیل است / حضور مردم در میادین بالاتر از هزار نماز شب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد برجسته درس خارج فقه و اصول حوزههای علمیه و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، در سفر به یزد و در دیدار با آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان یزد، با ابراز خرسندی از سفر به این دیار، به خاطرات دوران نوجوانی خود از یزد اشاره کرد.
این دیدار با حضور آیتالله سید محمدکاظم مددرسی، نائب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، مدیر حوزه علمیه استان، ائمه جمعه و جمعی از اساتید و علما و مسئولان نهادهای فرهنگی در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و اقتضائات مباحث تبیینی امسال، اظهار داشت: در منابر و سخنرانیهای ماه محرم باید مباحث دینی به صورت ریشهای و عمیق تبیین شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با یادآوری قیام اباعبدالله الحسین(ع) گفت: نظریههای گوناگونی قریب به هشت نظریه در خصوص قیام امام حسین(ع) در طول تاریخ بین علما مطرح شده است که یکی از آنها نظریه صاحب جواهر است که قیام امام و شهادت ایشان را یک تکلیف شخصی معرفی میکند.
وی در نقد این نظریه افزود: طبق این نظریه، اگر تکلیف شخصی باشد، تعدی به دیگران نمیکند و لازمهاش الگودهی به امت تا روز قیامت نیست، بلکه یک امر شخصی بوده که واقع شده و تمام گردیده است.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: بر اساس تحلیل برخی دیگر از علما، امام حسین(ع) به قصد تشکیل حکومت قیام کردهاند. ولی تحلیلی که بنده به آن رسیدهام این است که وجه فقهی حرکت امام بر مبنای «جهاد ذبی» است.
وی تصریح کرد: در کتب فقهی، جهاد به دو نوع ابتدایی و دفاعی تقسیم میشود و ما وقتی در کلمات فقهی غور کنیم، جهاد سومی وجود دارد به عنوان «الذب عن بیضة الاسلام» که از نظر لغوی زیر مجموعه جهاد دفاعی است ولی احکامش فرق دارد و حتی تفاوت زیادی با جهاد دفاعی متعارف دارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: درست است که امام حسین(ع) فرمودند: «اُریدُ اَن آمُرَ بالمعرُوف و اَنهی عن المنکرِ» ولی در فقه یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، تأثیرگذاری آن و بدون ضرر بودن آن است. لذا سؤال برای مخاطب عادی پیش میآید که چرا امام و اولاد و یارانشان به شهادت رسیدند و خاندانش به اسارت برده شدند؟
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر قرآنی گفت: این سؤال پیش میآید که پس چرا حضرت علی اصغر(ع) در این قیام فدا شد و چرا امام مطالبه آب برای فرزند شیرخوارهاش کرد در حالی که میدانست دشمن قسیالقلب است و قطعاً فرزندش را به شهادت میرساند.
وی افزود: در واقع این موضوع را نمیشود بر اساس امر به معروف و نهی از منکر قرآنی تحلیل کرد، بلکه قیام حضرت بر اساس جهاد ذبی قابل تحلیل است که همانا دفاع از اصل و کیان اسلام است که در راه آن حتی بچه شش ماهه هم شهید میشود.
آیتالله فاضل لنکرانی یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی برخی ایراد میگرفتند که ما به اسرائیل و مسئله فلسطین چه کار داریم؟ این مربوط به مردم همان کشور میشود. در حالی که یکی از آرمانهای امام راحل دفاع از فلسطین بود و امام خامنهای شهید نیز مکرر مسئله فلسطین را مسئله اول جهان اسلام بیان میکردند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: امام راحل مسئله مقابله با اسرائیل را امر مهم مسلمانان میدانستند، در حالی که برخی افراد که درک درستی از مسئله اول جهان اسلام ندارند به این فرمایش ایراد میگرفتند. امروز که دشمنیهای اسرائیل و آمریکا هر روز آشکارتر میشود، باید مبنای فقهی مقابله با آنها تبیین شود که اسرائیل برای از بین بردن اسلام به وجود آمده است، لذا جهاد ذبی بر همگان واجب میشود و امام حسین(ع) نیز بر اساس جهاد ذبی جانشان را برای حفظ اسلام فدا کردند.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: امام خمینی(ره) میفرمودند اگر برای حفظ دین لازم باشد که امام معصوم فدا شود، باید فدا شود. این موضوع برای کسی که طعم فقه را چشیده است روشن میشود، چون اسلام و دین بر همه چیز مقدم است. دین ناموس خداوند است و باید باقی بماند تا بشر هدایت شود. مبنای جهاد ذبی این است که برای بقای دین، حتی امام معصوم هم باید شهید شود.
وی ادامه داد: در محرم امسال با توجه به شرایط فعلی و جنگ اخیر، باید به شبهات جوانان که میپرسند «به کدام دلیل شرعی و قرآنی باید مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا گفت؟» به روشنی پاسخ دهیم. باید منبرها و مجالس امام حسین(ع) رنگ و غنای دیگری پیدا کند.
آیتالله فاضل لنکرانی تأکید کرد: درست است که مردم انقلابی ما عزادار رهبر عزیزشان و شهدای هوا فضا و دیگر شهدا هستند، اما نباید هیچ فردی با امام حسین(ع) مقایسه شود، چون خون هزاران هزار شهید ما با یک قطره خون امام حسین(ع) قابل مقایسه نیست. باید نسبت به تحلیل قیام امام حسین(ع) و عظمت کار حضرت در مجالس محرم تأکید شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به سخن شهید مطهری(ره) که فرمودند «شمر آن زمان مرد، ما باید شمر زمان خود را بشناسیم»، گفت: این حرف درست است که ما در هر زمانی باید شمر زمان خود را بشناسیم، ولی یزید و معاویه و بنی امیه باید تا روز قیامت مورد لعن قرار گیرند، چون خبیثترین انسانهای آن عصر در برابر امام حسین(ع) بودند و عمق جنایتشان باید تا ابد برای مردم روشن باشد. اکنون شمر زمان ما نتانیاهو و ترامپ هستند و ما باید به مردم بگوییم که امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاده است تا قدردان فداکاریهای خود در این جنگ نابرابر باشند.
آیتالله فاضل لنکرانی حضور مردم در تجمعات شبانه را بالاتر از هزار نماز شب خواند و افزود: برخی به این حرف ما ایراد گرفتند، من به آنها پاسخ دادم. در جنگ خندق، وقتی امام علی(ع) عمروبن عبدود را شکست داد، پیامبر اسلام(ص) جمله معروف را فرمودند که «ضربت شمشیر علی افضل از عبادت جن و انس است» و دلیلش را چنین بیان کردند چون تمام اسلام در برابر کفر قرار گرفته است. امروز هم که تمام کفر در مقابل اسلام قد علم کرده است، دفاع از اسلام افضل عبادات است.
وی تأکید کرد: در این روزها وجهه شرعی و دینی و فقهی حضور حماسی مردم در صحنه و میادین را با تبیین مبانی فقهی آن پررنگ کنیم، زیرا چنین حضوری از صدر اسلام تاکنون، بلکه در تاریخ بشر سابقه نداشته است و مردم قهرمان و متدین ما بیش از صد شب است که میدان را خالی نکردهاند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: در ایام محرم امسال، ماهیت نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) را بیشتر تبیین کنیم. فکر نکنیم با یک بار مقتل خوانی وظیفه ما تمام میشود. باید هر سال مطلب تازهای از نهضت عاشورا روشن شود و امروز نگهداشتن مردم در صحنه دفاع از دین و نظام اسلامی بسیار مهم است.
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