ارزش عمل کوچک در ترازوی الهی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا: در میان انبوه روایات نورانی که از ائمه معصومین (ع) به یادگار مانده است، حدیثی از امام رضا (ع) درباره ارزش عمل خیر، هرچند ناچیز، در پیشگاه خداوند، دریچهای شگرف به سوی درک حقیقت «حسنات»میگشاید. آن حضرت میفرمایند: «نیکی کنید چه کم و چه زیاد، زیرا خداوند در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه احد باشد» (۱). این کلام گهربار، معیارهای انسانی را در سنجش ارزش اعمال به چالش میکشد و نگاهی فراتر از کمیت و ظواهر را به ما میآموزد.
ارزش عمل خیر؛ فراتر از اندازههای مادی
امام رضا (ع) در این روایت، به نکتۀ بنیادینِ «قبولِ عملِ اندک» اشاره میفرمایند. نیمخرما، در نگاه عرفی، چنان ناچیز است که گاه انسان از بخشیدن آن شرم میکند. اما در فرهنگ الهی، ملاک ارزش، «مقدار» نیست؛ «اخلاص»، «نیاز گیرنده»، و «شرایط دهنده» است. خداوند متعال در قرآن میفرماید:
«فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ» (۲)
"پس هر کس به اندازه سنگینی ذرهای کار خیر کند، آن را میبیند."
این آیه، مؤید همان معنایی است که امام رضا (ع) بیان فرمودهاند: هیچ کار خیری، هرچند به اندازه ذرهای، در پیشگاه خدا گم نمیشود و پاداش آن، متناسب با عظمت پروردگار، چنان متجلی میگردد که انسان را شگفتزده میکند.
اما چرا نیمخرما به کوه احد تبدیل میشود؟ این تعبیر زیبا، نشان میدهد که ارزش عمل، در ترازوی الهی، با «عظمت بخشنده» سنجیده میشود، نه «ندازه بخشیده شده». کسی که در حال تنگدستی، نیمخرما میبخشد، یا انسانی که در اوج نیاز، از اندک خود دریغ نمیکند، عملش چنان در نزد خدا بزرگ میشود که با کوهی از ثواب برابری میکند. این اصل، در آیات و روایات متعددی تأکید شده است.
عیدسعید قربان؛ تجلیگاه بزرگداشت عمل اندک
عید قربان، یادآور فداکاری حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) است؛ جایی که یک «خواب صادق» و یک «تسلیم بیچون و چرا»، ارزشی به وسعت تاریخ مییابد. ابراهیم خلیلالله، در اوج پیری و آرزوی فرزند، حاضر میشود همان ذخیره عمر را قربانی کند. این «حاضر شدن»، خود عملی عظیم است، اما در ظاهر، فقط یک "قصد" است. خداوند به جای ذبح فرزند، قوچی فرستاد و این عمل را تا ابد ماندگار ساخت.
امروز در عید قربان، مسلمانان با قربانی کردن گوسفند یا شتر، یاد آن تسلیم ابراهیمی را زنده میکنند. اما نکته ظریف آنجاست که گوشت قربانی میان فقیران و نیازمندان تقسیم میشود. این «بخششِ گوشت»- که شاید برای یک فرد متمول، چندان بزرگ نباشد - اگر با نیت خالص انجام شود، نزد خدا به کوه احد تبدیل میگردد، همانگونه که امام رضا (ع) فرمودند.
قرآن کریم در این باره میفرماید:
«لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَاؤُهَا وَ لَکِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنْکُمْ» (۳)
"نه گوشتهای آنها و نه خونهایشان هرگز به خدا نمیرسد، ولی تقوا از شما به او میرسد."
این آیه، دقیقاً همان معنای حدیث امام رضا (ع) را بازتاب میدهد: ارزش قربانی، به کمّیت گوشت آن نیست؛ بلکه به تقوا و اخلاص قربانیکننده است. کسی که با مالی حلال و نیتی پاک، حتی اندکی قربانی کند، عملش در پیشگاه خدا عظیم میشود.
کمک به نیازمندان در شرایط جنگی؛ اوج تجلی «نیمخرما»
شاید یکی از دشوارترین شرایط برای بخشش، وضعیت جنگ باشد. در میدان نبرد، انسان با کمبود مواجه است، جان خود را در خطر میبیند و دسترسی به منابع محدود است. در چنین شرایطی، بخشیدن غذا، دارو، یا حتی یک جرعه آب به یک مجروح یا نیازمند، ارزشی بینظیر دارد.
قرآن کریم، مؤمنان را چنین میستاید:
«وَ یُؤْثِرُونَ عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (۴)
"و دیگران را بر خود مقدم میدارند، هرچند خودشان نیازمند باشند."
این آیه شریفه، توصیف "انصار" مدینه است، اما الگویی برای همه مؤمنان در تمام اعصار. در شرایط جنگی، که هر مسلمانی خود به شدت نیازمند امکانات اولیه است، اگر کسی از اندک خود به دیگری ببخشد، مصداق کامل "نیمخرمایی" است که به کوه احد تبدیل میشود.
در تاریخ صدر اسلام، نمونههایی از این دست فراوان است: مجاهدی که آخرین جرعه آب خود را به رزمنده دیگر میبخشد، خانوادهای که غذای شب خود را به یتیمان جنگزده هدیه میکند، یا رزمندهای که پتو و لباس خود را به مجروحی میدهد که سختتر از او نیاز دارد. همه این اعمال، در قامت یک "«نیمخرما»، نورانیتر از خورشید در پیشگاه خدا ظاهر میشوند.
پیوند سه مفهوم در پرتو حدیث امام رضا (ع)
آنچه حدیث امام رضا (ع) را به عید قربان و کمک به نیازمندان در جنگ پیوند میدهد، «اصل ارزشگذاری الهی» است. در عید قربان، مسلمان یاد میگیرد که از بهترین مال خود، بخشش کند، هرچند کم باشد. در میدان جنگ، مؤمن میآموزد که در اوج نیاز، ایثار کند، هرچند اندک باشد. و در کل زندگی، امام رضا (ع) به ما میآموزد که هیچ کار خیری را، حتی به اندازه یک نیمخرما، ناچیز نشماریم.
این نگاه، انقلابی در فرهنگ بشری ایجاد میکند. جوامع مادی، ارزش عمل را با «رقم»و «عدد»میسنجند، اما اسلام، ارزش را با «قلب» و «خلوص» میسنجد. شاید فقیری نتواند صدها هزار تومان کمک کند، اما میتواند یک تکه نان گرم به همسایه گرسنه بدهد. همین «تکه نان» اگر با عشق و برای رضای خدا باشد، در قیامت کوهی از نور خواهد شد.
بنابراین حدیث شریف امام رضا (ع) که نیمخرما را در ترازوی الهی هموزن کوه احد معرفی میکند، پرده از حقیقتی بزرگ برمیدارد: خداوند، عمل خیر را نه بر اساس کمیت، بلکه بر اساس کیفیت و اخلاص میسنجد. عید قربان، آیین عملی این باور است که در آن، قربانیکننده با اهدای گوشت به نیازمندان، نشان میدهد که «تقوا» است که به خدا میرسد، نه گوشت و خون. کمک به نیازمندان در شرایط جنگی، اوج این معناست، جایی که انسان در تنگنا، دیگری را بر خود مقدم میدارد. این سه حوزه، هر یک به نحوی، تجلی «نیمخرمایی» هستند که در قیامت، صاحبش را شگفتزده خواهد کرد. باشد که هیچ عمل خیری، هرچند ناچیز، را از روی شرم یا غفلت، ترک نکنیم و بدانیم که «اِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» (۵) - همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند.
پی نوشت:
۱.بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶
۲.زلزال/آیه ۷
۳.حج/ آیه ۳۷
۴.حشر،/آیه۹
۵.توبه/ آیه ۱۲۰
فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه مجازی )
