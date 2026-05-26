به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای ارتش این رژیم از ترس حملات پهپادی حزب‌الله، در حال عقب‌نشینی از جنوب لبنان هستند، با این حال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تهدید حزب‌الله لبنان دست برنمی‌دارد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این رژیم از ترس پهپادهایی که از لبنان به پرواز در می‌آیند، شروع به خارج کردن نیروهای خود از جنوب لبنان کرده است.

سایر رسانه‌های عبری نیز در گزارش‌هایی افشا کردند که ارتش این رژیم با وجود تنش امنیتی مستمر در جنوب لبنان و افزایش خطر پهپادهای انفجاری حزب‌الله، قصد دارد به زودی تعداد نیروهای خود را در این منطقه به شکل گسترده‌ای کاهش دهد.

طبق این گزارش‌ها، هزاران سرباز صهیونیست از چند ماه قبل بعد از توقف عملیات‌های زمینی در پی توافق آتش‌بس، در قالب «کمربند امنیتی» در مناطق جنوبی لبنان مستقر هستند.

رسانه‌های یاد شده به نقل از برخی منابع اعلام کردند که این تصمیم به شکلی غافلگیرکننده گرفته شده چراکه هنوز در مذاکرات سیاسی جاری با لبنان، هیچ پیشرفت محسوسی به دست نیامده است.

این منابع اظهار کردند، نیروهای ارتش اسرائیل که در منطقه (جنوب لبنان) مستقر هستند، به دلیل حملات مداوم پهپادهای انفجاری که به کشته شدن ۱۱ سرباز اسرائیلی از زمان آتش‌بس منجر شده و ۶ تن از آنها به صورت مستقیم با این پهپادها هدف قرار گرفتند، به شدت نگران و مضطرب هستند.

در همین رابطه برخی منابع آگاه اعلام کردند که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته در جلسه کابینه امنیتی خواستار تغییر اصول درگیری و پاسخ به حملات پهپادی حزب‌الله با بمباران ساختمان‌ها و اهدافی در بیروت شد.

طبق گزارش‌های یاد شده، رژیم صهیونیستی با فشار مستقیم آمریکا از حمله به بیروت خودداری می‌کند و برای اجرای هرگونه عملیاتی علیه بیروت به اجازه شخص نخست‌وزیر نیاز دارد و موافقت با درخواست رئیس ستاد ارتش به معنای تغییر بزرگی در سیاست نظامی فعلی این رژیم خواهد بود.

با این حال «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک ویدیوی کوتاه بار دیگر تهدید کرد که حملات علیه حزب‌الله لبنان را تشدید خواهد کرد.

او در این رابطه مدعی شد: «به شدت آنها را هدف قرار خواهیم داد.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به عملیات‌های پهپادی حزب‌الله و شلیک پهپادهای هجومی به سمت اراضی اشغالی، تاکید کرد که این رژیم یک تیم ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل داده است.

او در ادامه نیز مدعی شد: «ما این مشکل را نیز حل خواهیم کرد، البته این کار مستلزم تشدید حملات است.»

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی نیز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۴ زخمی در بیمارستان‌های اراضی اشغالی پذیرش و بستری شدند، به این ترتیب تعداد کل زخمی‌های جنگ به ۸۸۶۵ تن رسید.

این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود تعداد زخمی‌های منتقل شده به بیمارستان‌های اراضی اشغالی را که بعد از آتش‌بس با ایران در مرزهای شمال فلسطین اشغالی زخمی شده بودند، ۹۶۴ تن اعلام کرد اما تعداد زخمی‌های ثبت شده از زمان برقراری آتش‌بس موقت با لبنان در تاریخ ۱۶ آوریل را ۵۴۹ تن اعلام کرد.

افزایش زخمی‌ها در میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل تشدید حملات مقاومت لبنان به ویژه عملیات‌های پهپادی آن علیه نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان و پایگاه‌های نظامی مرزی در شمال فلسطین اشغالی است.

حزب‌الله در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر از همان روز اول اجرا و نیز حملات هوایی آن به روستاها و شهرک‌های جنوبی لبنان و وادار کردن آنها به تخلیه خانه‌هایشان این عملیات‌ها را تشدید کرد.

