به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت عراق در دیدار با نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که تکمیل کابینه دولت در این مرحله یک اولویت بسیار مهم و اساسی است.

عمار حکیم در این دیدار تأکید کرد که تکمیل کابینه دولت در این مرحله در اولویت نخست قرار دارد و خواستار تداوم گفت‌وگوهای سیاسی میان جریان‌های مختلف برای انتخاب وزیران شایسته و توانمند شد که بتوانند در شرایط و تحولات کنونی، مؤسسات دولتی را با کارآمدی و قدرت مدیریت کنند.

وی همچنین بر اهمیت وحدت چارچوب هماهنگی تأکید کرد و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات سیاسی دانست.

رئیس جریان حکمت در عین حال خواستار تبدیل این چارچوب به یک ساختار نهادی شد تا از طریق فعال‌سازی نهادها و کمیته‌های تخصصی، وظایف میان آن‌ها تقسیم شده و در تصمیم‌سازی و یکپارچه‌سازی مواضع نقش‌آفرینی کنند.

حکیم در پایان ابراز خوش‌بینی کرد که مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا به توافقی منجر شود که به ثبات منطقه‌ای کمک کرده و آثار مثبتی بر آرامش و ثبات در سطح جهانی داشته باشد.



