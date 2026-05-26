به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، آمریکا و اسرائیل در عملیات ترور برخی مقامات ارشد ایران از داده‌هایی استفاده کرده‌اند که از طریق حفره‌های جاسازی‌شده (بک‌دور) و شکاف‌های نرم‌افزاری در سامانه‌های نظارت تصویری تهران به‌دست آمده بود.

بورتنیکوف این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) مطرح کرد. وی هشدار داد وابستگی کشورهای منطقه به فناوری‌ها و پلتفرم‌های غربی، آسیب‌پذیری‌های جدی در برابر حملات سایبری و نفوذ اطلاعاتی ایجاد کرده است؛ چرا که این پلتفرم‌ها بستر لازم برای جاسازی ابزارهای جاسوسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی ناتو و متحدانشان را فراهم می‌کنند.

رئیس FSB گفت: «نشانه نگران‌کننده آشکار، ترور اخیر برخی نمایندگان عالی‌رتبه ایران توسط ائتلاف آمریکا و اسرائیل است.» به گفته او، مختصات محل حضور این افراد از طریق «برنامه‌های جاسازی‌شده» در سامانه‌های نظارت تصویری تهران استخراج شده بود.

وی همچنین با اشاره به گسترش فناوری‌های غربی در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال، نسبت به استفاده از این فناوری‌ها در بخش‌های راهبردی کشورهای مشترک‌المنافع هشدار داد. بورتنیکوف تأکید کرد که غرب تلاش دارد نوآوری‌های دیجیتال خود را به‌سرعت در حوزه‌های حساس اقتصادی، ارتباطی و مدیریتی این کشورها وارد کند.

رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در پایان خاطرنشان کرد که شفافیت مدل‌های هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی غربی تضمین‌شده نیست و در شرایط بحرانی نیز نمی‌توان به‌طور کامل به سازوکارهای تمام‌دیجیتال مدیریت کشور اعتماد کرد. وی تأکید کرد این موضوع می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی و استقلال سایبری کشورها باشد.

