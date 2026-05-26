به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد چهارم کتاب «الامام الصادق و المذاهب الاربعة» به زبان پشتو ترجمه و منتشر شد.

این کتاب بیان فرازهایی از زندگانی و جلوه‌هایی از شخصیت والای معنوی، تربیتی و علمی امام صادق علیه‌السلام است. در این اثر، نخست نگاهی گذرا به زندگی آن امام بزرگوار انداخته شده و سپس گزیده‌ای از پندهای آموزنده و سیره و تعالیم ایشان معرفی گردیده و الگوهایی از رفتار و شیوه زندگی آن حضرت در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

گزارش‌هایی از شخصیت امام صادق علیه‌السلام از زبان بزرگان اهل سنت، برخورد امام با معضل غالیان و مناظرات ایشان با مخالفان، از دیگر مباحث کتاب است. در مبحث پایانی نیز به معرفی تاریخ زندگی امام احمد بن حنبل، اساتید و شاگردان و بزرگان مکتب وی و بررسی حوادث و رویدادهای عصر وی پرداخته شده است.

الامام الصادق و المذاهب الاربعة اثر «اسد حیدر»، از سوی «عبدالرحیم درانی» به پشتو ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.

