عید قربان نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان پیامی صادر کرد.
متن پیام دبیرکل به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا
عید سعید قربان، عید ایثار، بندگی و تبلور اخلاصِ حضرت ابراهیم خلیلالله (علیهالسلام) را به تمامی مسلمانان جهان و امت واحده اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
عید قربان، روزِ برآمدن از هوای نفس و رسیدن به قربِ الهی است؛ روزی است که در آن، درسِ بزرگِ تسلیم در برابر حق و گذشتن از محبوبترین داشتهها برای رضای پروردگار متعال مشق میشود. این روز فرخنده، نمادی از وحدت و همدلی امت اسلامی است که در سراسر عالم، با تکیه بر کلمه توحید، گردِ پرچم بندگی حق تعالی جمع میآیند.
امروز که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ همبستگی، برادری و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی است، عید قربان فرصتی مغتنم است تا با تأسی به سیره ابراهیمی، از تفرقهها و تعصباتِ ناروا فاصله گرفته و با تمسک به ریسمان الهی، صفوف متحد خویش را در برابر دشمنانِ امت اسلامی مستحکمتر نماییم.
امید است به برکت این عید بزرگ و در سایه تعالیم انسانساز اسلام عزیز، شاهدِ اقتدار روزافزونِ جهان اسلام، رفعِ ظلم و ستم از جوامع اسلامی بهویژه ملت مظلوم فلسطین و استقرارِ صلح و امنیت پایدار در جایجایِ گیتی باشیم.
از خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیق روزافزون تمامی مسلمانان جهان را در مسیر تقریب و وحدت کلمه خواستارم.
