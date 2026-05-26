هشدار سازمان جهانی صحت درباره شیوع «تب کنگو» در آستانه عید قربان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان، روز سه‌شنبه (۵ خرداد)، با انتشار پیامی در صفحه رسمی ایکس خود، بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در زمان جابه‌جایی و توزیع گوشت خام تأکید کرد. این سازمان هشدار داد که عدم رعایت تدابیر وقایعی می‌تواند منجر به رشد سریع باکتری‌ها در گوشت و انتقال بیماری‌های کشنده به مصرف‌کنندگان و اطرافیان شود.

سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است تا برای جلوگیری از آلودگی محیطی و حفظ کیفیت گوشت، از کیسه‌های پلاستیکی محکم، پاک و مقاوم برای بسته‌بندی استفاده کنند. همچنین تأکید شده است که گوشت قربانی پیش از توزیع، حتماً در مکان‌های پاک، عاری از حشرات و در دمای سرد نگهداری شود تا از فساد زودهنگام و تکثیر میکروب‌ها جلوگیری به‌عمل آید.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که روز گذشته نیز سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تهدید بیماری «تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه-کانگو» (CCHF) در جریان ذبح حیوانات هشدار داده بود. تب کنگو یک بیماری ویروسی حاد است که از طریق گزیدگی کنه یا تماس مستقیم با خون و ترشحات حیوان آلوده در جریان ذبح به انسان منتقل می‌شود و نرخ مرگ‌ومیر بالایی دارد.

کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه می‌کنند که شهروندان در هنگام ذبح حیوانات حتماً از دستکش، ماسک و لباس‌های محافظ استفاده کنند و از ذبح حیوانات در معابر عمومی و فضای باز که منجر به تجمع حشرات و آلودگی محیطی می‌شود، به‌شدت پرهیز کنند.

با توجه به وضعیت شکننده سیستم درمانی در افغانستان و محدودیت دسترسی به مراکز درمانی پیشرفته در بسیاری از استان‌ها، شیوع بیماری‌هایی نظیر تب کنگو می‌تواند فاجعه‌بار باشد. مقامات بهداشتی تأکید دارند که آگاهی‌رسانی درباره خطرات جابه‌جایی غیر بهداشتی گوشت، تنها راه جلوگیری از یک بحران بهداشتی در روزهای عید است.

سازمان جهانی صحت در پایان پیام خود از عموم مردم خواسته است تا با رعایت این نکات ساده اما حیاتی، «مصونیت غذایی» را در محلات خود تأمین کرده و مانع از مبدل شدن شادی عید به تلخی بیماری شوند.

....................

پایان پیام/