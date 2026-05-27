حضور مردم در خیابان، کمتر از صحرای عرفات نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمد حاج ابوالقاسم شب گذشته در محفل معارفی شب عید قربان در حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها، اظهار داشت: سوره فجر در قرآن کریم به عید سعید قربان اشاره دارد و خداوند در این سوره دو نکته مهم را مورد توجه قرار میدهد.
وی افزود: نکته اول آیات سوره فجر در رابطه با عید قربان این است که چه بسیار انسانهایی که در نگاه دنیا کوچک و در نگاه خداوند بزرگ و عزیز هستند و نکته دوم نیز این است که چه بسیار انسانهایی که نزد دنیا عزیز ولی نزد خداوند ذلیل، کوچک و منفور هستند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه یکی از مصادیق برجسته پابرهنههایی که محبوب خدا هستند، حجاج بیت الحرام هستند، عنوان کرد: این سوره با قسمهایی شروع میشود که مرتبط با این روزها و شبها است.
ابوالقاسم با اشاره به اینکه بسیاری از مفسران معتقدند که قسم به سپیدهدم همان روز عید قربان است، خاطرنشان کرد: قسم به روزهای دهگانه نیز اشاره به سفر حجاج به مکه دارد.
وی با بیان اینکه در این سوره به سفر حجاج به منا و روز عرفه نیز اشاره شده است، تصریح کرد: در این سوره آمده است که آیا خردمندان متوجه شدند که خداوند به چه چیزی قسم میخورد.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه در سوره مبارکه مائده خداوند میفرماید نکند شعائر الهی را کم و کوچک ببینید، یادآور شد: حجاج انگیزهای جز کسب رضایت پروردگار ندارند و به همین علت نزد خداوند عزیز شدهاند.
وی با بیان اینکه حجاجی که حدود ۱۰ شب عبادت میکنند نزد خداوند عزیز هستند، گفت: مقایسه کنید ملت ایران که برای اجرای امر خدا بیش از ۸۰ شب است در خیابان هستند و مبعوث شدند، چقدر نزد خداوند عزیز هستند.
حاج ابوالقاسم با اشاره به اینکه ملتی که برای اجرای امر الهی و دفاع از حق به میدان آمدند بسیار ارزشمند هستند، بیان کرد: این عزت و ارزشمندی را میتوانید در آیات قرآن کریم بخوانید.
وی با بیان اینکه این حضور در حکم جهاد فیسبیلالله است، اظهار کرد: حضور شما کمتر از حضور در صحرای عرفات نیست و باید قدر خود را بدانید.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه بخش دوم این سوره به بزرگان معروف اختصاص دارد، عنوان کرد: خداوند برای این بخش به سه دسته افراد اشاره کرده است که نخستین آنها ثروتمندان خوشگذران هستند.
وی با بیان اینکه دسته دوم افرادی هستند که در صنعت پیشرفت فوقالعادهای داشتند، مطرح کرد: دسته سوم نیز زورمندان ظالم هستند که برای این منظور خداوند به فرعون اشاره کرده است.
حاج ابوالقاسم با اشاره به اینکه خداوند دو اصل مهم نیز در این سوره بیان کرده است، خاطرنشان کرد: نه ثروت خداوند نشانه تکریم انسان است و نه محرومیت نشانه توهین به انسان است.
وی با بیان اینکه خداوند با ثروت برخی را آزمایش میکند، تصریح کرد: خداوند امکاناتی را به صهیونیستها داده است؛ ولی این افراد احساس میکنند که با این امکانات قوم برتر هستند.
