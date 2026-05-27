رهبر جریان صدر جدایی «سرایا السلام» از این جریان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق امروز چهارشنبه در بیانیه ای، جدایی گروه نظامی «سرایا السلام» از این جریان و ملحق شدن آن به دولت و تشکیلات نظامی عراق را اعلام کرد.

در بیانیه مقتدی صدر آمده است: در راستای مصلحت عمومی میهن و برای جلوگیری از خطرات تهدید کننده میهن، برخود لازم دانستیم که جدا شدن کامل سرایا السلام از جریان شیعه ملی (جریان صدر) و پیوستن تمام و کمال آن به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی را اعلام کنیم.

مقتدا صدر افزود: بخش های غیرنظامی وابسته به سرایا السلام باید به (پروژه تشکیلاتی جامعه محور) «البنیان المرصوص» بپیوندند؛ بدون اینکه هیچ گونه مقر، سلاح، لباس (نظامی)، نشان یا هر چیز دیگری داشته باشند.

رهبر جریان صدر ادامه داد: در پایان، بر خود لازم می دانم که از همه تشکیلات نظامی سرایا السلام بخاطر تمام مجاهدت های بزرگتر و کوچک آنها تشکر کنم.

وی همچنین خواستار تسامح و مدارا در قبال «هر کسی شد که به طور کلی با سلیقه دینی، اعتقادی و اجتماعی جریان صدر هماهنگ نبوده است».

مقتدی صدر افزود: امیدوارم که همه تشکیلات الحشد (الشعبی) از دستورات حزبی و طایفه ای جدا شوند؛ به ویژه پس از آنکه گروهها سلاح های خود را به دولت تحویل دادند، همان طور که سالها پیش به آنها توصیه کردیم.

درپی صدور این بیانیه، نخست وزیر عراق نیز از تصمیم مقتدی صدر رهبر جریان صدر برای جدا شدن گروه نظامی سرایا السلام» از این جریان و پیوستن آن به دولت و تشکیلات نیروهای مسلح عراق استقبال کرد.

«علی الزیدی» نخست وزیر عراق گفت: ما موضع مقتدی صدر برای ملحق کردن گروه سرایا السلام به دولت و قرار دادن این گروه تحت امر و فرمان نیروهای مسلح را ارج می نهیم.

وی افزود: قرار دادن سرایا السلام تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح گامی مهم در جهت تقویت ثبات است.

الزیدی گفت: این ابتکار سرایا السلام، تثبیت اصل محدود کردن سلاح در دست دولت و حمایت از سازمان‌های امنیتی در انجام وظایف ملی و قانونی خودشان است.

وی خواستار آن شد که سایر گروهها در عراق نیز همین مسیر را طی کرده و زیر چتر دولت فعالیت کنند.

برپایه این گزارش، سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر در عراق وظایف و ماموریت های امنیتی را در تعدادی از مناطق عراق، به ویژه شهر سامرا، بر عهده دارد.

سرایا السلام در سال ۲۰۱۴ به دستور مستقیم مقتدی صدر، به عنوان واکنشی فوری به سقوط موصل به دست گروه تروریستی داعش و تصرف مناطق وسیعی از عراق توسط این گروه تشکیل شد.

سرایا السلام شامل سه تیپ ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ در ساختار نیروهای الحشد الشعبی است و در عملیات‌های نظامی مهمی مانند شکستن محاصره منطقه آمرلی، آزادسازی منطقه جرف الصخر در بابل و آزادسازی شهر سامرا و مناطق الاسحاقی، الدجیل و الثرثار از دست داعش شرکت داشت.

