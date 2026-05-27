به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بروجردی با اشاره به اینکه مجموع داراییهای مسدودشده ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است، تصریح کرد که یکی از شروط اصلی و مبنایی ایران در مذاکرات، آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از این منابع است و در مراحل بعدی پیگیری برای دریافت ۱۲ میلیارد دلار باقیمانده صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه این موضوع حق قانونی ملت ایران است، تأکید کرد که جمهوری اسلامی برای احقاق این حقوق مصمم است، هرچند فشارهای لابی صهیونیستی بر آمریکا تلاش دارد تا مسیر دستیابی به این توافق را با چالش مواجه کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ضمن تبیین جایگاه راهبردی لبنان در امنیت ملی ایران، تصریح کرد که روابط دو کشور مبتنی بر اتحاد و احترام به حاکمیت مستقل لبنان است؛ بهطوریکه حزبالله بخش مهمی از حاکمیت سیاسی و نظامی لبنان محسوب میشود. بروجردی با اشاره به راهبرد «ابتکار و تحمیل» ایران، خاطرنشان کرد که تهران در مواجهه با فشارهای بینالمللی، منتظر شرایط مطلوب نمیماند و در حال تثبیت اقتدار خود در منطقه، از جمله در تنگه هرمز است؛ اقدامی که به گفته وی، یکی از دستاوردهای مقاومت در برابر جنگ تحمیلی است.
وی در پایان ضمن اشاره به بیاعتمادی عمیق ایران به سیاستهای آمریکا و رفتارهای ایذایی اخیر واشنگتن در خلیج فارس، اعلام کرد که در شرایط فعلی، هیچگونه مذاکرهای پیرامون پرونده هستهای با طرفهای غربی صورت نخواهد گرفت. بروجردی با بیان اینکه آمریکا به دلیل وضعیت بغرنج و گرفتار شدن در باتلاق جنگ، چارهای جز پذیرش شروط ایران و پرداخت حقوق ملت ایران ندارد، تأکید کرد که تهران با اتکا به قدرت خود، روند استیفای حقوقش را با قاطعیت پیگیری میکند.
