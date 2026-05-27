به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه (۶ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در واکنش به تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای رژیم صهیونیستی، نوشت: اعلام تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی، گامی شایسته تقدیر در جهت تبدیل احترام به حقوق بینالملل از شعار به عمل است.
خرید محصولات شهرکها؛ همدستی اقتصادی در تداوم اشغال
غریبآبادی با اشاره به اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ تصریح کرده بود که ایجاد این شهرکها نقض حقوق بینالملل محسوب میشود، تأکید کرد: بر اساس همین نظر، دولتها مکلفاند وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و به حفظ آن کمک نکنند؛ بنابراین خرید و فروش محصولات شهرکها معاملهای عادی نیست، بلکه همدستی اقتصادی در تداوم اشغال و سفیدشویی یک وضعیت غیرقانونی است.
وی خاطرنشان ساخت: اکنون نوبت دیگر دولتها، بهویژه مدعیان غربی حقوق بینالملل، است که به جای عقبنشینی در برابر فشار رژیم صهیونیستی، برخی قانونگذاران آمریکایی و لابیهای تجاری، همان قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر میدهند.
گفتنی است دولت ایرلند پیشنویس قانونی را تصویب کرد که واردات کالا از شهرکهای صهیونیستنشین را ممنوع میکند. «هلن مکانتی»، وزیر خارجه ایرلند، نیز گفت: دوبلین در سطح اتحادیه اروپا هم برای اتخاذ موضعی سختگیرانهتر علیه شهرکهای اسرائیلی تلاش میکند. به گفته او، ممنوعیت سراسری تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی در سطح اتحادیه اروپا قویترین پاسخ به اقدامات اسرائیل خواهد بود.
هفته گذشته، اتحادیه اروپا برای نخستینبار تحریمهایی علیه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری تصویب کرد. مکانتی گفت: هرچند هنوز میان اعضای اتحادیه اروپا درباره رژیم صهیونیستی اجماع کامل وجود ندارد، اما اقدامات اخیر این رژیم از جمله بازداشت فعالان «ناوگان جهانی صمود»، باعث تغییر فضای سیاسی در اروپا شده و اکنون «تمایل بیشتری برای واکنش» دیده میشود.
......
پایان پیام
نظر شما