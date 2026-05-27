به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل در تلاش است تا با بهرهگیری از محور روستای زوطر، به شمال رود لیتانی نفوذ کرده و با تصرف ارتفاعات مشرف، تسلط آتشباری خود را بر شهر نبطیه و مواضع «علی الطاهر» اعمال کند. این تحرکات نظامی که با حملات هوایی گسترده به روستاهای پیرامون نبطیه همراه بوده، با هدف ایجاد یک «سرسامانه» (سرپل) استراتژیک برای تقویت مواضع در مذاکرات سیاسی یا گسترش احتمالی سیطره نظامی انجام میشود. این پیشرویها نه بهصورت عرضی، بلکه به شکل «پیکانی» طراحی شدهاند تا راه را برای رسیدن به ساحل شمالی رود لیتانی هموار کنند.
در مقابل، نیروهای مقاومت با اتخاذ استراتژی هوشمندانه، نقاط ضعف لجستیکی و حفاظتی نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادهاند. تمرکز عملیاتی مقاومت بهجای درگیری مستقیم با تانکهای سنگین، بر نابودی تجهیزات پشتیبانی، بولدوزرهای راهگشا (مدل D9)، سامانههای ارتباطی و رادارهای گنبد آهنین معطوف شده است. نتایج میدانی نشان میدهد که پس از ۸۶ روز از آغاز درگیریها، ارتش اسرائیل به دلیل ضربات پیاپی به خطوط تدارکاتی و ایجاد نقاط کور در شبکه فرماندهی و کنترل، موفق به تثبیت موقعیت خود و ایجاد استحکامات دفاعی نشده است.
ارزیابی وضعیت جبههها نشان میدهد که مقاومت توانسته است برتری تکنولوژیک ادعایی اسرائیل را به یک چالش لجستیکی و انسانی برای ارتش تبدیل کند. قطع ارتباط واحدهای عملیاتی با اتاقهای فرماندهی و از بین بردن پوشش حفاظتی، نیروهای اسرائیلی را به اهدافی ثابت تبدیل کرده است. پیشینه شکستهای مشابه در مناطق دیگر نظیر البیاضه و الناقوره در پیشروی به سمت صور، مؤید این است که برتری هوایی و تلاش برای ایجاد «کمربند امنیتی»، عملاً نتوانسته امنیت نیروهای نظامی یا شهرکنشینان شمال را تضمین کند.
...........
پایان پیام
نظر شما