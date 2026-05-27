دیدار معاون شورای عالی امنیت ملی با وزیر آفریقای جنوبی در مسکو/ پرتوریا: با مردم ایران در روزهای دشوار همبستگی داریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، که با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرده است، روز چهارشنبه با «خومبودزو نیتشاوهی»، وزیر در نهاد ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رویکردهای مشترک ایران و آفریقای جنوبی در استقلال‌خواهی

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رویکردهای مشترک ایران و آفریقای جنوبی در زمینه استقلال‌خواهی و مقابله با استعمار و زورگویی، زمینه را برای توسعه همکاری‌های دو کشور و مقابله با تهدیدهای مشترک، مساعد خواند.

باقری با اشاره به عضویت ایران و آفریقای جنوبی در گروه بریکس، بر ضرورت تقویت همکاری‌های جمعی برای مقابله با نظام سلطه و یکجانبه‌گرایی آمریکا در نظام بین‌الملل تأکید کرد.

اعلام همبستگی آفریقای جنوبی با مردم ایران

خانم نیتشاوهی، وزیر در نهاد ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی، نیز در این دیدار با اعلام همبستگی با مردم ایران در روزهای دشوار متأثر از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر تقویت همکاری‌ها با تهران به منظور ایجاد شرایط مطلوب در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از این، روز سه‌شنبه در نخستین روز سفر به مسکو، با «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

باقری فردا (پنجشنبه) مواضع و ابتکارهای جمهوری اسلامی ایران در موضوع چندجانبه‌گرایی را در چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو تبیین خواهد کرد.

