به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای خالصانه‌ترین مراتب تسلیت و تبریک خود را به رهبران جنبش حماس و گردان‌های شهید عزالدین القسام و ملت مقاوم فلسطین به مناسبت شهادت «محمد عوده» ملقب به «ابوعمرو»، فرمانده مجاهد این گردان‌ها - که به همراه اعضای خانواده‌اش به فیض شهادت نائل آمد - ابراز داشت.

پرونده سیاه رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهان

حزب‌الله با اشاره به «پرونده سیاه مملو از کشتار و نسل‌کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی و زیرپا گذاشته شدن همه قوانین و موازین بین‌المللی و انسانی از سوی این رژیم در سایه سکوت و همدستی جهان» تأکید کرد: این فرمانده شهید به شهدای همرزمش پیوست؛ شهدایی که شعله مقاومت را در فلسطین برافروختند و با فداکاری‌ها، صبر، اخلاص و خون خود، نسلی از رزمندگان و رهبران مقاومت را پرورش دادند که آماده‌اند تا گرانبهاترین جانفشانی‌ها و فداکاری‌ها را برای عزت، حفاظت از مقدسات و آزادسازی سرزمین خود انجام دهند.

شکست تلاش‌های دشمن برای تضعیف مقاومت

در این بیانیه آمده است: تمام تلاش‌های دشمن صهیونیستی برای تضعیف این مقاومت از طریق هدف قرار دادن رهبران و رزمندگان آن شکست خواهد خورد و پرچم مقاومت تا زمانی که اشغالگری، تجاوز و ظلم وجود دارد، برافراشته خواهد ماند.

این بیانیه افزود: ما در حزب‌الله، ضمن اعلام همبستگی دوباره کامل خود با ملت فلسطین و مقاومت دلاورانه آنها، تأکید می‌کنیم غزه‌ای که ده‌ها هزار شهید برای عزت و کرامت خود تقدیم کرده است، شکست نخواهد خورد و تسلیم نخواهد شد و شهادت رهبران و فرماندهان، عزم و اراده رزمندگان مقاومت را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بر عزم، ثابت‌قدمی و پایبندی آنها به گزینه مقاومت خواهد افزود و آینده این ملت با خون رزمندگان مقاومت و پایداری ملت‌های آزاده رقم می‌خورد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز (چهارشنبه) تأیید کرد که «محمد عوده»، فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام (شاخه نظامی این جنبش)، به شهادت رسیده است. پیش از این، ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که این فرمانده را روز سه‌شنبه در حمله‌ای به شهر غزه به شهادت رسانده است.

بر اساس منابع خبری عربی، در این حمله هوایی علاوه بر شهید عوده، ۳ نفر دیگر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر هم زخمی شدند. شهید عوده به تازگی به جای شهید «عزالدین حداد»، به عنوان فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام منصوب شده بود.

