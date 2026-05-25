به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با مقامات ارشد چینی با اشاره به تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک کشورش، گفت: جهان در شرایطی حساس قرار دارد و بحران‌های منطقه‌ای نه تنها اقتصاد خاورمیانه بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به رایزنی‌های فشرده پاکستان درباره تحولات ایران گفت: پاکستان نقش بسیار صادقانه‌ای برای میانجی‌گری میان آمریکا و ایران ایفا کرده است.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین از سفر اخیر فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران خبر داد و تأکید کرد: وی در رفت‌وآمد میان رهبران ایران و آمریکا نقش مهمی داشته است.

شهباز شریف افزود: فرمانده ارتش پاکستان بلافاصله پس از پایان سفر به ایران، برای ادامه رایزنی‌ها به چین آمد تا هماهنگی‌های منطقه‌ای برای پیشبرد روند صلح ادامه یابد.

پیشرفت‌های قابل توجه در مسیر صلح

وی با اشاره به تماس‌های مستمر معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با مقام‌های منطقه‌ای گفت: امیدواریم صلح پایدار برقرار شود و تاکنون پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و امور در مسیر درست حرکت می‌کند.

شهباز شریف همچنین از حمایت چین برای کمک به برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در منطقه قدردانی کرد و افزود: اسلام‌آباد از طرح چهار ماده‌ای صلح ارائه شده از سوی پکن حمایت کامل می‌کند.

در همین حال، رئیس‌جمهور چین نیز با تمجید از نقش پاکستان در تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، از اقدامات مثبت اسلام‌آباد برای میانجی‌گری صلح میان ایران و آمریکا تقدیر کرد.

شی جین پینگ خطاب به فرمانده ارتش پاکستان گفت: می‌دانم که شما به تازگی از ایران بازگشته‌اید و برای میانجی‌گری صلح تلاش‌های مثبتی انجام داده‌اید و ما نقش سازنده پاکستان را ارج می‌نهیم.

احتمال دستیابی به تفاهم اولیه

اظهارات مقامات پاکستانی و چینی در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های پاکستان از افزایش احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه سخن می‌گویند و نقش فعال اسلام‌آباد و پکن را در جلوگیری از تشدید بحران منطقه‌ای برجسته می‌کنند.

