به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ساعتی پیش نیروی هوایی اسرائیل موج جدیدی از حملات به لبنان را آغاز کرده است، کانال ۱۲ این رژیم اعلام کرد: ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای دور جدیدی از نبرد علیه حزب‌الله در آینده‌ای نزدیک است!

در همین حال ساعتی پیش و طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان حملات هوایی دشمن صهیونیستی به شهر طورا در منطقه صور یک شهید و سه زخمی برجای گذاشته است.

همزمان ارتش اسرائیل دستور تخلیه دو منطقه در طیبه و طیر دبه در جنوب لبنان را صادر کرده است.

ارتش رژیم اشغالگراعلام کرده است که به زودی به زیرساخت های حزب‌الله در سراسر جنوب لبنان حمله خواهیم کرد.

منابع خبری در سرزمین‌های اشغالی نیز می‌گویند: کابینه جنگ اسرائیل امشب با موضوع تشدید تنش در لبنان تشکیل جلسه خواهد داد.

با اوج گیری حملات اسرائیل به جنوب لبنان و ناکامی ابتکار سیاسی آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله، جنگ به مرحله جدیدی رسیده و حزب الله اعلام کرده است برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان به حملات پاسخ خواهد داد.

امروز حزب‌الله لبنان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر لبنان، ضمن تأکید بر پایبندی به آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی هشدار داد و خواستار اتحاد ملی برای مقابله با این اقدامات شد. [اینجا]

لحظه حملات امروز ارتش صهیونی به جنوب لبنان

