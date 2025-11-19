به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد امروز چهارشنبه، پس از صدور هشدار به ساکنان چند ساختمان برای تخلیه، حملات هوایی به زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان را آغاز کرده است.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز تأیید کرد که جنگنده‌های اسرائیلی سه حمله هوایی به شهرک‌های شحور و دیرکیفا در منطقه صور در جنوب لبنان انجام داده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که هشدار جدیدی برای تخلیه ساکنان شهرک‌های عیناتا و طیر فلسیه در جنوب لبنان صادر کرده تا اهداف مرتبط با حزب‌الله را هدف قرار دهد.

پیش‌تر نیز ارتش اسرائیل هشدار داده بود که ساکنان ساختمان‌هایی در دو روستا در جنوب لبنان باید پیش از انجام حملات، آنها را تخلیه کنند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که به‌زودی زیرساخت‌های نظامی وابسته به حزب‌الله را در مناطق مختلف جنوب لبنان هدف قرار خواهد داد.

طبق این بیانیه، از ساکنان ساختمان‌های مشخص‌شده در دو نقشه ضمیمه و ساختمان‌های مجاور در روستاهای دیرکیفا و شحور خواسته شده فوراً تخلیه کنند.

ارتش اسرائیل افزود این حملات با هدف مقابله با تلاش‌های ممنوعه حزب‌الله برای بازسازی فعالیت‌هایش در منطقه انجام می‌شود.

در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل حملاتی علیه لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد و در آن بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدند.

اسرائیل همچنین آتش‌بس برقرارشده با حزب‌الله از نوامبر ۲۰۲۴ را بیش از ۴۵۰۰ بار نقض کرده که در نتیجه آن صدها نفر شهید و زخمی شده‌اند.

این رژیم همچنان با ادامه اشغال پنج تپه لبنانی در جنوب که در جنگ اخیر به تصرف درآورده، و نیز مناطق دیگری که دهه‌هاست در اشغال دارد، توافق آتش‌بس را به چالش می‌کشد.

