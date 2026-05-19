به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک افسر با درجه سرگرد در جریان درگیری‌ها در جنوب لبنان خبر داد. همزمان منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که یک نیروی صهیونیست، سه شهروند لبنانی را ربوده است.

یک منبع امنیتی لبنانی به شبکه الجزیره گفت که یک گشت صهیونیست در اطراف جاده کفرحمام ـ کفرشوبا در جنوب لبنان، نفوذ کرده و اقدام به ربودن این سه نفر کرده است.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشدار فوری از ساکنان ۱۲ روستا و شهرک در جنوب لبنان خواست فوراً خانه‌های خود را تخلیه کنند تا حملاتی علیه این مناطق انجام شود.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در شبکه «ایکس»، مناطق مشمول این هشدار عبارت‌ از طورا، البازوریه، طیر دبا، الشهابیه، برج الشمالی در منطقه صور، النبطیه التحتا، حبوش، عین قانا، جبشیت، حومین الفوقا در منطقه نبطیه، کفرحونه در جزین و لبایا در بقاع غربی هستند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان خواست دست‌کم هزار متر از این مناطق فاصله بگیرند و به مناطق باز بروند. اقدامی که به ادعای او در راستای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب‌الله انجام می‌شود.

در تحولات میدانی، بر اثر حمله هوایی اسرائیل به شهرک معرکه در منطقه مرجعیون، پنج نفر زخمی شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در حمله پهپادی به شهرک المجادل در منطقه صور نیز چند نفر زخمی شدند.

خبرنگاران شبکه الجزیره نیز از حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به شهرک‌های القصیبه، کفررمان، زوطر الشرقیه، زبقین در منطقه صور، دبین، فرون، کفرصیر، مجدل سلم و همچنین دو حمله به شهرک کفرا در جنوب لبنان خبر دادند.

کشته شدن افسر اسرائیلی

در مقابل، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، چند عملیات نظامی انجام داده و سکوی سامانه گنبد آهنین در پایگاه جل العلام را هدف قرار داده و منهدم کرده است. همچنین این گروه از حمله به پایگاه دریایی رأس الناقوره و تجمع نیروها و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در غرب روستای عرب العرامشه خبر داد.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که یک سامانه ارتباطی متعلق به ارتش اسرائیل را در میدان شهرک الطیبه با پهپاد انتحاری، هدف قرار داده است. در همین حال، شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که یک پهپاد در منطقه الجلیل الاعلی، رهگیری شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان حملات روزانه خود به ساختمان‌های غیرنظامی در لبنان را ادامه می‌دهد. از زمان آغاز حمله گسترده اسرائیل در دوم مارس گذشته، آمار رسمی از شهادت ۳۰۴۲ نفر، زخمی شدن ۹۳۰۱ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد.

رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ برخی از این مناطق از دهه‌ها پیش و برخی دیگر از زمان جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در اشغال قرار گرفته‌اند. همچنین در جریان تجاوزات اخیر، نیروهای رژیم صهیونیستی تا حدود ۱۰ کیلومتر در داخل مرزهای جنوبی لبنان پیشروی کرده‌اند.

