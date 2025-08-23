به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت عبری یدیعوت آحرونوت گزارش داد که وزارت دفاع اسرائیل قرارداد جدیدی با شرکت بوئینگ امضا کرده است تا دو هواپیمای سوخترسان KC-۴۶ دیگر خریداری کند و تعداد کل این هواپیماها را در ناوگان آینده خود به ۶ فروند برساند.
هدف از این خرید، افزایش توان نیروی هوایی اسرائیل برای انجام عملیاتهای دوربرد در عمق خاک ایران و کاهش مدت زمان درگیریهای احتمالی با تهران اعلام شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که برآوردهای امنیتی در اسرائیل نشان میدهند احتمال آغاز دور جدیدی از درگیری با ایران بسیار بالا رفته و ممکن است با حملهای غافلگیرانه از سوی تهران آغاز شود.
ژنرال ذخیره «امیر بارام» مدیر کل وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، مأموریت خرید را به هیئت نظامی اسرائیل در آمریکا واگذار کرده است. این دو هواپیما به چهار فروندی که قبلاً سفارش داده شده و در حال ساخت در شهر سیاتل آمریکا است، اضافه خواهند شد.
این اقدام به معنای افزایش توان عملیاتی اسرائیل در دایره سوم یعنی مناطق دوردستی مانند ایران و یمن است. اسرائیل تاکنون به هواپیماهای قدیمی «رام» (بوئینگ ۷۰۷ اصلاحشده) متکی بوده که بیش از ۶۰ سال عمر دارند و قرار بود بیش از یک دهه پیش با هواپیماهای جدید، جایگزین شوند، اما اختلافات سیاسی و بحرانهای مالی در رژیم صهیونیستی، این روند را به تأخیر انداخت.
اولین هواپیمای KC-۴۶ قرار است طی شش ماه آینده وارد اسرائیل شود و باقی هواپیماها تا سال ۲۰۳۰ بهتدریج تحویل داده خواهند شد. هواپیماهای قدیمی نیز برای پشتیبانی از ناوگان جدید همچنان در خدمت باقی خواهند ماند.
هواپیماهای جدید که نام «جدعون» را خواهند داشت، بزرگترین هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل خواهند بود و به سیستمهای عملیاتی ساخت رژیم صهیونیستی مجهز میشوند. ارزش این قرارداد حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که از کمکهای نظامی آمریکا تأمین خواهد شد.
این هواپیماها به سیستمهای پیشرفتهتری برای سوخترسانی مجهز هستند و میتوانند به انواع جنگندهها و حتی هواپیماهای مشابه سوخترسانی کنند. به گفته یدیعوت آحرونوت، فرماندهان نیروی هوایی اسرائیل از دو سال پیش توصیه به افزایش تعداد این هواپیماها بهویژه با تبدیل درگیریها از جنگ سایه به مواجهههای علنی کردهاند.
اسرائیل با در اختیار داشتن ۶ فروند KC-۴۶ و ناوگان «رام»، قادر خواهد بود حضور هوایی دائمی بر فراز ایران داشته باشد؛ چیزی که وبسایت عبری یدیعوت آحرونوت، آن را زندگی در آسمان ایران توصیف کرده است. این توانایی میتواند مدت زمان درگیریها را از یک هفته به چند روز کاهش دهد و خطرات برای هواپیماها را کم کند.
منبعی در نیروی هوایی اسرائیل گفته است که در ژوئن گذشته، حدود ۳۵۰۰ حمله هوایی در ایران طی دو هفته انجام شده و با هواپیماهای جدید، میتوان همین تعداد را در کمتر از یک هفته انجام داد.
