به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه برنامه‌های فرهنگی فدراسیون، تصاویر ۳۱ شهید کشتی‌گیر جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در سالن‌های شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده واقع در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی نصب شد.

این اقدام با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان ملی‌پوشان و جامعه کشتی انجام شده است.

پیش از این نیز تصاویر شهدای کشتی‌گیر دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان امنیت در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی نصب شده بود.

