به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ روسیه و حکومت طالبان در جریان نشست بین‌المللی امنیتی در مسکو، با امضای توافقنامه‌ای در حوزه همکاری‌های نظامی و فنی، گام تازه‌ای در مسیر توسعه روابط دوجانبه برداشتند؛ اقدامی که می‌تواند بر معادلات امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه تأثیرگذار باشد.

به نقل از خبرگزاری روسی اینترفاکس، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۶ خرداد در دیدار با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، بر اهمیت گسترش همکاری با مسکو تأکید کرد.

یعقوب مجاهد در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط دو طرف گفت:«افغانستان و روسیه روابطی طولانی و تاریخی دارند و ما می‌خواهیم این روابط را بیش از پیش گسترش دهیم.»

او همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و انسانی افغانستان، تحریم‌های بین‌المللی را از موانع اصلی حل کامل این بحران‌ها دانست و همکاری با روسیه را فرصتی برای کاهش فشارهای خارجی و تقویت توان دفاعی و اقتصادی افغانستان توصیف کرد.

در مقابل، سرگئی شویگو با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در قبال افغانستان، خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده این کشور شد و تأکید کرد غرب باید مسئولیت حضور ۲۰ ساله خود در افغانستان را بپذیرد.

وی با اشاره به گسترش تماس‌های دوجانبه پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه در ژوئن ۲۰۲۵، گفت مسکو همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با کابل را در اولویت قرار داده است.

به گفته شویگو، همکاری با افغانستان نه تنها برای تقویت امنیت داخلی این کشور، بلکه برای ثبات و توسعه اقتصادی منطقه نیز اهمیت راهبردی دارد.

دبیر شورای امنیت روسیه همچنین تصریح کرد که مسکو در تلاش است با ایجاد چارچوب‌های مشترک امنیتی، زمینه همکاری‌های گسترده‌تر با کابل را فراهم کند.

وزارت دفاع طالبان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که محمد یعقوب مجاهد برای شرکت در نشست امنیتی مسکو به روسیه سفر کرده است.

این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که مقام‌های امنیتی و دفاعی چندین کشور منطقه و دیگر کشورها در این نشست حضور دارند.

روسیه تاکنون نخستین و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته است؛ اقدامی که زمینه‌ساز گسترش مناسبات دوجانبه در حوزه‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی شده و نقش مسکو را در تحولات منطقه‌ای پررنگ‌تر کرده است.

تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده افغانستان و توازن قدرت در منطقه داشته باشد.

از یک سو، طالبان با تکیه بر حمایت روسیه در پی تقویت جایگاه بین‌المللی خود است و از سوی دیگر، مسکو تلاش می‌کند از مسیر همکاری با کابل، نفوذ خود را در آسیای مرکزی و جنوب آسیا افزایش دهد.

این همکاری‌ها در حالی گسترش می‌یابد که مقام‌های روسی طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده‌اند.

سرگئی شویگو پیش‌تر اعلام کرده بود که بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی وابسته به بیش از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و این وضعیت می‌تواند امنیت آسیای مرکزی و روسیه را تهدید کند.

او همچنین نسبت به خطر داعش-خراسان هشدار داده و گفته بود این گروه با جذب جنگجویان خارجی از سوریه و آسیای مرکزی، در حال ایجاد شبکه‌های مخفی در منطقه است.

شویگو تأکید کرده بود که همکاری با طالبان باید علاوه بر حوزه‌های نظامی و اقتصادی، در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز گسترش یابد تا ثبات منطقه‌ای تقویت شود.

بر همین اساس، توافق اخیر میان مسکو و طالبان را می‌توان بخشی از تلاش روسیه برای پاسخ به نگرانی‌های امنیتی خود در قبال تهدیدهای تروریستی در افغانستان و هم‌زمان، ابزاری برای توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشور در منطقه دانست.

