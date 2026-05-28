رهبر معظم انقلاب اسلامی: مصوبات مجلس، با نیازهای مردم نسبت مستقیم داشته باشد/ اختلافات را به تفرقه مبدل نکنید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم تاکید کردند: لازم است، مصوّبات مجلس، با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم، نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد.

متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

عید سعید قربان و سالروز افتتاح اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی را به همه‌ی ملّت عزیز ایران اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک می‌گویم و به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلای کشور قدردانی می‌کنم.

مجلس شورای اسلامی، عصاره‌ی ملّت، مظهر مردمسالاری دینی و رکن قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است که نقش مهمی در اِعمال اراده‌ی مردم دارد. اکنون با سپری شدن سه ماه از دفاع مقدّس سوم، عیار باطنی و جوهره‌ی مردم ایران در ایمان و امید و عمل به دوست و دشمن ثابت شده است و ارتقاء تراز مردم ایران، جلوه‌ای خیره‌کننده از عصاره‌ی فضائل ملّت را به منصّه‌ی‌ ظهور رسانده است.

از آنجا که نماینده‌ی حقیقی ملّت باید از جنس ملّت باشد، مقطع کنونی، نقطه‌ی عطف جلوه‌ی بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملّت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانون‌گذاری و نظارت را در مسیر ریل‌گذاری آینده‌ی ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند.

در این میدان جهاد، صندلی نمایندگی به‌مثابه‌ی سنگر خط مقدّم تحوّل در مسیر پیشرفت کشور قلمداد می‌شود. لذا شایسته است نمایندگان ملّت با اتّکال به عنایات حضرت حق، جلّ و علا و توسّل به سرور و مولایمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و با پاسداشت خون‌های پاک شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی و در رأس آنها رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، به‌طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایسته‌ی کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه مصروف کنند.

بر این اساس لازم است مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده‌ی نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات و چشم‌انداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطق‌های خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند؛ از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستورکار اصلی قرار داده و نقشه‌ی راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند.

برای ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده، مقدمات و الزامات گوناگونی نیز مورد نیاز است که در این مجال مختصر، صرفاً برادران و خواهران گرامی را به مطالعه‌ی دقیق و جدّی تفاصیل فرمایشات قائد عظیم‌الشأن شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در دیدارهای سالیانه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص سالهای اخیر که واجد ارزش تجربی و عملیّاتی مهمی است، توصیه مینمایم.

طبیعی است که رعایت تقوای فردی در تضمین مراعات آن رهنمودها و انجام صحیح وظایف خطیر در برهه‌ی حسّاس فعلی، نقش اساسی دارد و تشخیص صحیح اولویت‌ها، آرای مبتنی بر مطالعات و مشورتهای عمیق کارشناسی، زیست‌ مردمی و ارتباط گسترده با مردم، فسادستیزی همه‌جانبه، ترجیح منافع ملّی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه‌ی ایران در منطقه و جهان در زمره‌ی این الزامات است.

از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد. شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است.

طرح و نقشه‌ کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ی اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است و لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله.

برای شما در وظیفه‌ بسیار سنگین نمایندگی ملّت شایسته‌ای که در مقابل ظلم و تجاوز ددمنشان و پلیدان دهر، سینه سپر کرده و تاریخ را به سمت صحیح خود هدایت می‌کند، آرزوی توفیق دارم. با امید اینکه دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، مؤیِّد و مسدِّد و جلب‌کننده‌ی توفیقات الهی برای شما عزیزان باشد.

والسّلام‌ علیکم و رحمةالله و برکاته

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۷/خرداد/۱۴۰۵»

