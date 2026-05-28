به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جدعون لوی، روزنامهنگار اسرائیلی، در مقالهای که امروز (پنجشنبه) در روزنامه «هاآرتص» منتشر شد، با اشاره به واکنشهای یهودیان اسرائیلی نسبت به عید قربان مسلمانان، این پدیده را بازتابی از ماهیت آپارتایدی رژیم صهیونیستی دانست.
خشم یهودیان از تعطیلی خدمات در عید مسلمانان
لوی با اشاره به نارضایتی از تعطیلی یا اختلال در برخی خدمات مانند داروخانهها و اتوبوسها به دلیل جشن مسلمانان، به نقل از یک مسافر اتوبوس شلوغ که راننده یهودی با عصبانیت پرسیده بود «چگونه به این وضعیت رسیدیم؟» اشاره کرد و نوشت: این خشم نشاندهنده عمق مسئله است.
نابرابری آشکار اعیاد در اسرائیل
این نویسنده اسرائیلی معتقد است: زمانی که حتی اعیاد برابر نیستند، برخی اعیاد جشن گرفته میشوند و اعیاد دیگران نادیده گرفته میشود و حتی وجودشان نکوهش میشود، این مسئله حقیقت عریان دولت آپارتاید را آشکار میکند.
به گفته لوی، پارادوکس اینجاست که یهودیان اسرائیلی تا زمان شروع عید از وجود آن اطلاع نداشتند، زیرا در هیچ کجا به آن اشاره نشده است.
عدم درک برابری عید قربان با روز «کیپور»
لوی ابعاد خشم مسافر یهودی از غیبت نیروی کار عرب در طول عید را تحلیل میکند و مینویسد: این ایده که عید قربان برای مسلمانان معادل روز «کیپور» (روز یهودی) است، برای آنها غیرقابل درک و غیرقابل قبول است.
وی این را به این دلیل میداند که برابری بین این دو عید مستلزم نگریستن به اعراب به عنوان انسان و ارتقای آنها به سطح یهودیان است.
وابستگی اقتصاد به اعراب؛ مایه جنون یهودیان
این روزنامهنگار صهیونیست اضافه کرد: وابستگی بخشهای کامل اقتصاد به اعراب، موضوعی است که یهودیان را دیوانه میکند، به ویژه سیستم بهداشت و درمان و نه فقط خدمات نظافت و ساختمانسازی. این مسئله سوالات خشمگینانهای درباره سرنوشت وضعیت فعلی و اینکه آیا به اعتصاب عمومی در عید آینده منجر خواهد شد، ایجاد میکند.
انکار برابری جمعیتی و حقوق برابر
لوی معتقد است که این پدیده نمایانگر انکار یهودیان اسرائیلی از برابری جمعیتی و اعطای حقوق برابر به همه است. هیچ کس اصلاً به این موضوع فکر نمیکند و به عنوان توهم یا از دست دادن موقت عقل به آن نگاه میشود.
دولت یهودی خالص از نظر نژادی؛ آرزوی پنهان یهودیان
وی در پایان نتیجهگیری میکند که پشت عبارات تعجب و توهین از صرف وجود یک عید غیر یهودی، حسرت یک دولت کاملاً یهودی و از نظر نژادی خالص نهفته است. لوی مقاله خود را با این جمله به پایان میبرد: «شما خواستار یک دولت یهودی بودید؟ یک دولت آپارتاید دریافت کردید.»
