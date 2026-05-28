به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی بلخی،به مناسب عید سعید قربان پیامی صادر و در این شرایط حساس تاریخی، مسلمین عالم را به اتحاد هرچه بیشتر توصیه کرد.

متن کامل پیام مجمع محبان اهل‌بیت(ع) به شرح ذیل است:

سم الله الرحمن الرحیم

وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَیٰ کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

خداوند تبارک و تعالی به رسولش دستور می دهد که در میان مردم اعلام حج کن و این اعلام بدون پاسخ نمی ماند؛ مردم از دور و نزدیک برای زیارت کعبه خواهند شتافت. در این تجمع بی نظیر وحدت آفرین با خواندن تلبیه از کفر و شرک اعلام بیزاری می کنند.

حج نمادی است از وحدت و یگانگی امت مسلمه پیرامون توحید و یکتا پرستی، همه یک نوع لباس می پوشند و با تکبیر (الله اکبر) وارد احرام می شوند. گرد یک خانه طواف می کنند و سر انجام خداوند را عبادت نموده با ادای نماز سر به آستان وحدانیت او می سایند.

امسال در شرایطی مناسک حج و عید قربان را تجلیل می کنیم که جهان در شوک حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و در حیرت دفاع مقتدرانه ایران در برابر متجاوزین می باشد. گرچه تاکنون در این جنگ ایران دست برتر دارد، ولی هنوز پیامد قطعی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

پر واضح است که یکی از عوامل تشویق کننده آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران تفرقه و عدم وحدت امت مسلمه است. علی رغم تاکیدات قرآن کریم بر اعتصام به حبل الله و دوری از تفرقه کشورهای اسلامی به جای اینکه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» باشند، در پی عادی سازی روابط با اسرائیل می باشند.

مجمع محبان اهل بیت(ع) خجسته عید فرخنده قربان را به آقا صاحب العصروالزمان امام مهدی(عج)، امت مسلمه، حاجیانی که هم اکنون مشغول انجام مناسک حج هستند و ملت شریف و مجاهد افغانستان تبریک و تهنیت می گوید.

مجمع محبان اهل بیت (ع) از تمامی کشورهای اسلامی و مسلمانان در سراسر عالم می خواهد، با آموختن از پیام توحیدی حج الهام گرفته با اتحاد و یک‌پارچگی دست در دست همدیگر داده با ایستادگی در برابر استکبار و کفر جهانی از مستضعفان عالم دفاع نمایند.

سید حسین عالمی بلخی

رئیس مجمع محبان اهل بیت (ع)

و رئیس دار الانشای شورای علمای شیعه افغانستان

۱۰ ذیحجه الحرام ۱۴۴۷

