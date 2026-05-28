به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی عبادی تحلیل‌گر و نویسنده لبنانی در خبرگزاری العهد می‌نویسد: نگاهی به رفتارهای اخیر حاکمیت لبنان نشان می‌دهد که این دولت به جای ایستادگی در برابر سیاست‌های یک‌جانبه، به نوعی «قیمومیت غیررسمی» آمریکا تن داده است. تصمیمات اخیر دولت، از جمله تلاش برای محدودسازی مؤسسه «قرض‌الحسنه» و اعلام غیرمشروع بودن مقاومت مسلحانه، دقیقا در راستای خواسته‌های آمریکا و برای تضعیف بنیان‌های اجتماعی و دفاعی حزب‌الله اتخاذ شده است. در حالی که لبنان درگیر تجاوزات مداوم اسرائیل است، برخی مقامات رسمی با بهانه قرار دادن ترس از تحریم‌های آمریکا، منافع ملی و ثبات اجتماعی کشور را فدای هماهنگی با پروژه‌های واشنگتن کرده‌اند.

این روند در حوزه مذاکرات مستقیم با اسرائیل نیز مشهود است؛ جایی که دولت لبنان علیرغم وعده‌های پیشین، بدون کسب دستاورد ملموس نظیر «آتش‌بس»، وارد مذاکره شد. توافقات پشت‌پرده‌ای که واشنگتن با نام «تفاهم برای امنیت» مدیریت می‌کند، نه تنها هیچ تضمینی برای عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان ایجاد نکرده، بلکه با اعطای حق «دفاع از خود» به ارتش اسرائیل، دست آنان را برای تداوم عملیات نظامی تحت عناوین مختلف باز گذاشته است. سکوت دولت لبنان در برابر بیانیه‌های آمریکایی که حاکمیت این کشور را نادیده می‌گیرند، نشان‌دهنده عمق نفوذ و رویکرد غیرمستقل حاکمیت است.

در نهایت، استفاده واشنگتن از اهرم تحریم علیه افسران ارتش و نمایندگان مجلس لبنان، گویای آن است که حاکمیت لبنان نه تنها حامی نیروهای امنیتی خود نیست، بلکه در برابر فشارهای خارجی به انفعال کامل رسیده است. این سیاست‌ها، لبنان را به صحنه‌ای برای مانورهای انتخاباتی دولت ترامپ تبدیل کرده است که در آن، امنیت و وحدت داخلی لبنان قربانیِ نیازهای انتخاباتی در داخل ایالات متحده می‌شود. تداوم این مسیر، کشور را به سمت بی‌ثباتی بیشتر و شکاف عمیق‌تر میان دولت و بخش بزرگی از جامعه لبنان سوق خواهد داد که پیامدهای امنیتی آن در آینده نزدیک غیرقابل‌جبران خواهد بود.

