به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی امروز (پنجشنبه) تأکید کرد که پیونگ‌یانگ هرگز با خلع سلاح هسته‌ای به‌رغم درخواست‌های ایالات متحده و شرکایش موافقت نخواهد کرد.

این مقام ارشد کره‌ای اظهارنظر خود را در واکنش به بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای «کوآد» (هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن) مطرح کرد که از کره شمالی خواستند برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را رها کند.

تقویت عزم کره شمالی در برابر فشارها

به گفته این دیپلمات ارشد کره‌ای، «تلاش‌های آمریکا و شرکای کوآد برای اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ تنها عزم این کشور را برای دفاع مداوم از حقوق حاکمیتی و منافع امنیتی خود تقویت می‌کند».

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی این گروه چهارگانه را «ابزاری سیاسی و دیپلماتیک در خدمت اجرای استراتژی تسلط آمریکا در جهان تک‌قطبی» توصیف کرد و گفت: اظهارات گروه به رهبری آمریکا درباره خلع سلاح، بخشی از سیاست خصمانه‌ای است که به‌منظور پوشاندن برنامه‌های واشنگتن در جهت گسترش حضور نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال می‌شود.

به گفته این مقام کره‌ای، چنین اقداماتی صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

تأکید بر تغییرناپذیر بودن وضعیت هسته‌ای کره شمالی

گفتنی است سفیر و نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد، کیم سونگ، نیز اخیراً در بیانیه‌ای تند و صریح اعلام کرد که پیونگ‌یانگ «به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی» به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نمی‌پیوندد و وضعیت این کشور به عنوان یک کشور مجهز به سلاح اتمی «تغییرناپذیر» است.

