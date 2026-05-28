به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور پیشین یمن که پس از تسلط انصارالله بر پایتخت این کشور به عربستان سعودی گریخته بود، امروز (پنجشنبه) در سن ۸۱ سالگی در ریاض جان داد.

یک منبع یمنی درباره فوت او به خبرگزاری فرانسه گفت که منصور هادی، «در پی یک بحران ناگهانی در وضعیت سلامتی‌اش، در پایتخت عربستان درگذشت.»

عبدربه منصور هادی پیش از تصدی ریاست‌جمهوری یمن، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۲ به عنوان معاون رئیس‌جمهور یمن خدمت می‌کرد و در همین سال (۲۰۱۲) پس از استعفای علی عبدالله صالح، جایگزین او شد.

او در سال ۲۰۱۵، پس از تسلط جنبش انصارالله یمن بر پایتخت (صنعا)، به عربستان سعودی گریخت.

منصور هادی از ریاض خود را رئیس‌جمهور یمن می‌خواند، تا اینکه در سال ۲۰۲۲ «اختیاراتش را به شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن» منتقل کرد.

