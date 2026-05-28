به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنج خودروی نظامی اسرائیل وارد روستای الحیران در جنوب قنیطره شدند و همزمان یک پهپاد نیز بر فراز منطقه به پرواز درآمد. این تحرکات موجب شد فضای امنیتی در منطقه متشنج شود و اهالی با احتیاط اوضاع را دنبال کنند.
در درعای غربی نیز یک گشتی اسرائیلی متشکل از سه خودرو از طریق تل ابوالغیثار وارد وادی الرقاد شد و تا اطراف «سریه الوادی» در مسیر صیصون ـ جُمله پیش رفت. این نیروها پس از مدت کوتاهی در منطقه، عقبنشینی کرده و به سمت جولان اشغالی بازگشتند.
این تحرکات در حالی تکرار میشود که طی روزهای گذشته نیز گزارشهایی از ورود نیروهای اسرائیلی به اطراف بلده جبا و پرتاب منور در منطقه منتشر شده بود. ادامه این رفتوآمدهای نظامی در کنار سکوت مقامهای رسمی، نگرانی مردم روستاهای نزدیک به خط تماس را بیشتر کرده است.
