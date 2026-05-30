بلومبرگ: در حمله موشکی ایران به کویت ۵ آمریکایی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت شبکه آمریکایی بلومبرگ امروز گزارش داد که «حمله ایران با موشک بالستیک به یک پایگاه هوایی کویت، باعث جراحات جزئی چند آمریکایی و آسیب شدید به دو پهپاد MQ-9 ریپر شد».

روز پنجشنبه، سنتکام در بیانیه‌ای درباره ماجراجویی خود در آب‌های جنوب ایران در ساعات بامدادی همان روز، مدعی حمله موشکی ایران به کویت شد و آن را «نقض فاحش آتش‌بس» از سوی ایران خواند.

طبق گزارش بلومبرگ به نقل از منبع آگاه ناشناس، پدافند هوایی کویت موشک فاتح-۱۱۰ را رهگیری کرد، اما قطعات پرتابه به پایگاه هوایی علی‌ السالم آمریکا در کویت برخورد کرد.

طبق گزارش بلومبرگ به استناد منبع مذکور، «حدود پنج نفر، از جمله پیمانکاران و نظامیان دچار جراحت شدند. یک پهپاد ریپر نابود شد و دست‌کم یکی دیگر به شدت آسیب دید که هزینه هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار است».

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دنبال تعرض سحرگاهی ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی به عنوان مبدأ تجاوز هدف قرار گرفت.

سپاه این پاسخ را یک اخطار جدی به دشمن توصیف کرد مبنی بر این که تجاوز بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورت تکرار، پاسخ ایران قاطع‌تر خواهد بود و مسئولیت و عواقب آن با متجاوز است.

